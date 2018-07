La falta de agua y financiamiento, entre principales problemas del sector agrícola en San Juan de la Maguana

SANTO DOMINGO. La extensión agrícola, el financiamiento y el problema del agua son los tres principales problemas que afectan al sector agrícola en San Juan de la Maguana y que, según el dirigente agropecuario y productor Manuel Matos Pérez, esto ha impedido el desarrollo de los agricultores.

“Las dificultades de la agricultura en San Juan Son varias, pero la última que se ha agregado es la intensa sequía que hemos tenido este año, precedida de tres años también de sequía. Excepción del año pasado, que llovió algo en los meses de primavera, años anteriores ha sido de sequía, no como ahora que en lo que va de año aquí no ha llovido prácticamente. Eso condujo que el agua acumulada en la presa Sabaneta se redujera a su mínima expresión. Solo se permite el uso del agua para el consumo humano y para los animales, después agua para riego prácticamente no hay”, expresó.

Dice que para combatir la sequía en esa zona hay que integrar a toda la comunidad sanjuanera al esfuerzo de reforestar la Cordillera Central. También, dice que hace muchos años que vienen solicitando la construcción de un contra embalse de la presa de Sabaneta y se haga una presa en el río mijo para que en los momentos de lluvias toda la comunidad sanjuanera pueda acumular o guardar agua para el futuro.

“Lo mismo de llenar el Valle de San Juan de lagunas y reservorios para guardar agua porque eso garantiza que los agricultores por lo menos, vamos hacer dos ciclos de siembra al año porque ahora solo estamos haciendo un solo. Con 4 meses que un hombre trabaja para alimentar a su familia y cumplir con otras responsabilidades, no puede sostenerse. Entonces todo esto está trayendo mucha pobreza a los campos de San Juan, pobreza de verdad”, explica Matos, al mismo tiempo de señalar que los productores de San Juan han estado diciendo sobre la necesidad de utilizar un sistema de riego que garantice eficientizar el uso del agua, revelando que el 85 % del agua se pierde porque el servicio lo están enviando de madrugada, facilitando solo el uso del 15 %.

Precisa que siembre han estado solicitando que se le entregue el manejo de la presa de Sabaneta a la Junta de Regante del Valle de San Juan, porque, según él, todavía está en manos de EGEHID, cuya prioridad es generar energía eléctrica.

“La junta de regantes quiere organizar actividades para reclamar recursos y se les entreguen a las compañías constructoras que están reparando el canal José Joaquín Puello, que es el principal canal que abastece a la presa de Sabaneta y se encuentra muy deteriorado.

Manuel Matos reveló a Diario Libre que más del 60 % de las tareas sembradas de maíz se perdieron por falta de agua, por lo que estima que ese sector ha tenido pérdidas cercanas a los RD$30 millones.