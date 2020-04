La incertidumbre de ser suspendido: "Planeo irme a Santo Domingo a ver si consigo empleo"

Del último año Francisco* solo ha podido trabajar -y cobrar el sueldo del hotel donde labora- durante cinco meses. Para la segunda quincena de marzo las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el país lo dejaron de nuevo con su contrato laboral suspendido por 90 días, como al resto de un sector que lleva dos crisis encima en menos de un año.

Apenas República Dominicana suspendió la llegada de vuelos y cruceros y cerró todas sus fronteras el pasado 19 de marzo, el sector turístico en pleno se vio en la obligación de suspender a sus empleados, muchos de ellos por 90 días.

“Los únicos que van al hotel son los gerentes porque hay que mantener algunas operaciones, pero los demás estamos suspendidos hasta que todo pase”, dijo.

Junto al cierre de las fronteras, el gobierno también ordenó cesar las actividades no esenciales para que la propagación del COVID-19 no se profundice. Incluso, el Ministerio de Trabajo ha pasado por algunas empresas para obligarlas a cerrar porque no tienen condiciones para que sus trabajadores mantengan la distancia social entre ellos y resguardarlos de un posible contagio.

En general, los contratos de más de 700,000 trabajadores han sido suspendidos en menos de un mes, una cantidad que equivale al 30 % de la población laboral formal del país, compuesta de 2.29 millones de personas para el cierre del año pasado, de acuerdo a los datos del Banco Central.

El impacto en la economía ha sido generalizado. Los datos que maneja el Ministerio de Trabajo indican que los trabajadores de comercios, de servicios generales y de hotelería son los más afectados por las suspensiones de contratos. Las autoridades dominicanas todavía no se atreven a ponerle un número a la desaceleración económica que se sufrirá este año y que ya cientos de miles de trabajadores sienten en sus bolsillos.