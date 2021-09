“La industria dominicana en la pandemia ha demostrado ser resiliente”

En medio de la pandemia, el sector industrial de la República Dominicana ha demostrado ser resiliente y en la actualidad ha recuperado casi en su totalidad los empleos perdidos.

“La industria ha estado ahí para garantizar el suministro porque parte de lo que ha generado todo esto es alguna escasez a nivel global y como parte de este fenómeno global ha habido muchas situaciones adversas, pero la industria ha estado ahí para garantizar el suministro básico y mantener las exportaciones. Con esto se han recuperado los empleos prácticamente en su totalidad”, señaló el presidente ejecutivo de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Juan Celso Marranzini.

Apuntó que un país sin industrias no se puede desarrollar, no puede generar el bienestar social, no genera exportaciones, ni genera impuestos.

Marranzini habló en esos términos al ser invitado al Dialogo Libre junto a la vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar, y el viceministro de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial del MICM, dijo que la industria de manufactura local ha jugado un papel protagónico en el escenario de la pandemia porque abasteció el mercado local, no cerraron y continuaron generando empleos.

“El 80 % de nuestras industrias de manufactura no despidió a nadie, nuestras industrias nos abastecieron”, explicó.

Apuntó que los productos que se encontraban en los supermercados y en las ferreterías eran dominicanos.

“Gracias a nuestras industrias nosotros pudimos seguir teniendo una vida normal y ahora en este proceso que comenzamos a salir de la pandemia también las industrias de manufactura demuestran que son un pilar esencial del desarrollo dominicano”, indicó.

Polanco resaltó que las industrias dominicanas son motores del desarrollo y líderes de la reactivación económica en la región.

“El 24 % de los impuestos que se pagan en este país lo paga este sector”, enfatizó el funcionario.

Polanco explicó que el 17 % de la inversión extranjera en el país lo atrae el sector de la industria y comercio.

“La industria en este último semestre está vendiendo mucho más de lo que vendía antes de la pandemia 497,000 millones de pesos; un 36 % de las ventas totales registradas en la DGII lo reporta la industria, las exportaciones vienen creciendo 909 millones de pesos”, indicó.

Dice que la industria local ha exportado bienes industriales en este primer semestre, para un 24 % más que la del año pasado.

Apunta que inversiones interesantísimas demuestra que la República Dominicana es un destino seguro y un destino preferido para invertir en el sector de la industria manufactura local.

“Vemos inversiones importantes, por ejemplo, el regreso de la industria del vidrio. Vamos a volver hacer botellas de vidrios en el país con una alianza de 100 millones de dólares”, precisó.

Asegura que desde el MICM tienen una agenda de trabajo y es una prioridad para ellos tener industrias porque están convencidos de que las industrias son claves para el desarrollo.

Polanco informó que en el sector industrial siete de cada 10 empleos son formales y “lo que tenemos que hacer es motivar a las industrias a que se formalicen, en que vean estimulo en estar registradas”.