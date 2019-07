$!La informalidad afecta la economía de un país y crea una población vulnerable

La informalidad afecta al tejido empresarial dominicano y, por ende, a la economía del país de manera directa. Diversos estudios plantean que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) forman el 98% del mundo empresarial dominicano.

Uno de los principales problemas de una economía es la informalidad es que estos negocios informales no tributan y no cotizan en la seguridad social; no son fiscalizados, lo que crea una población vulnerable en los países. Una empresa informal por lo general no se desarrolla porque no tiene acceso a los mercados y se convierten en un negocio de subsistencia. Pero además, crean una competencia desleal con sus similares que están formalizados.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, indica que las cifras oficiales demuestran que más del 50% de la economía dominicana está en la informalidad. De hecho, en el mercado laboral esta cifra aumenta.

“La informalidad perjudica al Estado, pues impacta la capacidad de regular y fiscalizar. Impacta a las empresas porque genera espacios para la competencia desleal y afecta la seguridad. Impacta a los trabajadores porque los coloca en una condición de vulnerabilidad para disfrutar de sus derechos”, detalló el empresario.