$!La libra de pollo aumentó más de RD$4.00 en cuarentena

Desde marzo a la fecha, la libra de pollo ha registrado un aumento de más de RD$4.00 por libra en los principales supermercados del país al pasar de un precio promedio de RD$58.70 a RD$62.99. Según los datos de Pro Consumidor.

Este precio puede aumentar dependiendo del establecimiento. Diario Libre pudo comprobar que en los colmados la libra de pollo puede costar hasta RD$7.00 por encima de los supermercados.

Para Pavel Concepción, presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), el aumento se debe a que el sector avícula no pudo remplazar los pollos listos para el consumo por pollitos por la situación generada por la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana.

“Si nosotros no acabamos los pollos en granja no había forma de repoblar con pollitos. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos cerca de 12,000,000 de libras congelada, guardada, que la estamos dando por debajo del precio porque para nosotros es una carga mantenerlo congelada”, expresó Concepción.

Explica que la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) está trabajando para mejorar la situación del sector y agregó que el pollo en granja cuesta entre RD$36 y RD$38 pesos la libra.

“Esto fue una situación crítica, un período crítico porque no se pudieron alojar pollitos en la granja porque estaban ocupadas por los pollos que no se vendían. Entonces, los pollos nuevos no pudieron entrar, pero ya estamos trabajando para resolver la situación”, aseguró Pavel Concepción.

Indicó que la demanda normal de pollos en la República Dominicana asciende a 17.5 millones de unidades mensual, y que en la actualidad ronda por el 75%. Esto podría cambiar porque el sector turismo consumía cerca del 10% de esa demanda y además, ya los restaurantes y establecimientos de comida rápida ya están reabriendo.

El sector avícola dominicano aporta a la economía cerca de 39,000 millones de pesos cada año, entre huevos y pollos. Además, genera más de 40,000 empleos directos e indirectos en el país.

Pavel Concepción, presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), dijo a Diario Libre que el principal desafío que tienen ahora como sector está relacionado a la salud porque según se muevan las decisiones entorno al virus, así mismo va a incidir en el patrón de consumo de la población.

Agrega que esto crea una incertidumbre porque tendrían que pensar si producen más o no.

“Con esta incertidumbre no podemos planificar, no podemos proyectar de lo que se va hacer, esto no podría llevar a nosotros producir más o a producir menos, es una incertidumbre de verdad”, indicó.

Advertencia de mayo

El presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) había advertido que se podría producir una escasez de pollos en la República Dominicana si la demanda normal vuelve de un día para otro porque los productores ante la situación generada por el COVID-19 se han visto forzados a ir bajando su nivel de producción.

“¿Qué ha hecho el productor? Este está bajando la producción y va a llegar el momento que se va a igualar la oferta con la demanda. Lo que podemos enfrentar luego es una posible escasez porque si aparece la demanda de un día para otro y dura mucho para aparecer no vamos a estar listos para enfrentar esa demanda, más que con los pollos que estén guardados, que es un tema de seguridad”, expuso el ejecutivo de la ADA en ese momento.