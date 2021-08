La peste porcina africana “acaba” con la crianza en traspatios

Aunque los cerdos de algunos criadores han logrado hasta el momento evitar la PPA, otros como Catalino Brito, han perdido en los últimos dos meses el trabajo y la inversión de años.

“Yo tenía una cerda a la que quería mucho porque me paría 18 y 19 cerditos. Se me enfermó una tarde. Cuando vine y le eché comida y fui a buscar el veterinario, desesperado, me la inyectó y se murió más rápido que los otros”, lamenta Brito, quien cumplirá 65 años.

Agrega que tras la muerte de sus puercos está “aguantándose” con varios chivos que tiene para la venta, “hasta ver dónde llegamos”.

“Algo irán a hacer con nosotros. No me han hablado (las autoridades del Ministerio de Agricultura) de cuándo puedo volver a criar. Me dejaron un papel para pasar dentro de un mes por el Banco Agrícola (a recibir el pago por compensación)”, declara.

Este martes el Estado dominicano, a través del Banco Agrícola y el Ministerio de Agricultura, entregó RD$39.7 millones a 2,000 criadores cuyos animales han sido matados. El pago corresponde al sacrificio de 3,783 puercos, contabilizadas del 1 al 8 de agosto pasado.

Catalino señala al equipo de Diario Libre el lugar donde desde el mes pasado ha visto morir 23 de sus cerdos e indica que entregó a las autoridades el viernes pasado los animales que aún quedaban con vida para su sacrificio.

“Supuestamente, los tres que ellos se llevaron me los van a pagar, pero de los primeros que se me murieron nadie me ha dicho nada. Vinieron y me apuntaron pero no me han notificado cuándo pagarán”, expresa.