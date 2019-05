$!La razón por la que Huawei cree que Estados Unidos los está atacando

CCTV: Estados Unidos expidió una licencia temporal a Huawei. En otras palabras, las restricciones contra Huawei pueden ser retiradas durante los próximos 90 días. ¿Qué opina sobre esta licencia? ¿Qué puede hacer en estos 90 días? Si las noticias son verdad y Estados Unidos cancela las restricciones impuestas después de 90 días, ¿qué podría decirnos de ese cambio de opinión?

Ren: Antes que nada, esos 90 días no significan mucho para nosotros, y estamos preparados. Para nosotros lo más importante es hacer bien nuestro trabajo. Lo que Estados Unidos quiere hacer está fuera de nuestro control. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a las compañías estadounidenses con quienes hemos trabajado. Durante estos 30 años nos han ayudado a crecer hasta convertirnos en lo que somos hoy. Han contribuido mucho con nosotros. Nos han enseñado como regresar al carril y continuar con la compañía. Como ustedes saben la mayoría de las compañías que proveen servicios de consultoría a Huawei tienen base en Estados Unidos, incluyendo a decenas de compañías como IBM y Accenture.

En segundo lugar, también hemos estado recibiendo apoyo de una gran cantidad de fabricantes de componentes y partes durante todos estos años. Frente a esta nueva crisis siento que estas compañías mantienen un sentimiento de justicia y amistad hacia nosotros. Hace dos días alrededor de las dos o tres de la mañana, Eric Xu (uno de los presidentes rotatorios de Huawei) me llamó para contarme lo mucho que habían trabajado nuestros proveedores para tener listo nuestros productos. Yo lloraba. Un proverbio chino dice que una causa justa encuentra mucho apoyo mientras que una injusta encuentra poco. Hoy algunas compañías estadounidenses se están comunicando con el gobierno de Estados Unidos sobre la ratificación.

Estados Unidos ha agregado a Huawei a la “Entity List”. Esto quiere decir que si alguna compañía estadounidense quiere vender algo a Huawei necesita obtener la aprobación del gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos son una nación donde impera la ley. Las compañías estadounidenses deben respetar las leyes y también la economía verdadera. Entonces ustedes, la gente en los medios, no deben echar la culpa a las compañías estadounidenses. En lugar de eso deben hablar en su nombre. La culpa debería recaer en algunos políticos estadounidenses. No creo que debamos culpar indiscriminadamente sin saber si se están culpando a las personas correctas. Podemos terminar señalando a las personas equivocadas. Los medios deben entender que estas compañías estadounidenses y Huawei comparten el mismo destino. Ambos somos jugadores en la economía de mercado.

Es probable que políticos estadounidenses hayan subestimado nuestras fuerzas. No quiero hablar mucho de esto porque la señora He Tingbo, presidente de HiSilicon, dejó muy claros estos temas en sus cartas a los empleados. Y los principales periódicos dentro y fuera de China han escrito sobre esta carta.

People’s Daily: Yo quiero preguntar sobre los chips. He notado que usted dijo en una entrevista con medios japoneses el 18 de mayo que –“Huawei no necesita chips de Estados Unidos. No existe problema con Huawei”. En una carta a sus empleados usted mencionó que Huawei tiene fortalezas y se ha preparado. Puedo preguntar ¿dónde están esas fortalezas y qué han hecho para prepararse?

Ren: En primer lugar, siempre estamos necesitando chips de Estados Unidos. Nuestros socios en Estados Unidos están terminando sus responsabilidades y pidiendo la aprobación de Washington. Si esta aprobación es concedida, a n seguiremos comprando chips de estos proveedores. Incluso venderemos chips a compañías estadounidenses (para ayudar a Estados Unidos a hacer productos más avanzados). No vamos a excluir a nuestros socios en Estados Unidos ni vamos a buscar el crecimiento solos. Vamos a crecer juntos.

Aunque el suministro por parte de nuestros socios no fuera suficiente, no tendremos problemas. Esto se debe a que podemos fabricar todos los chips de alta gama nosotros mismos. En el “periodo de paz” adoptamos una política de “1+1”, esto quiere decir que la mitad de nuestros chips provenían de compañías estadounidenses y la otra mitad de Huawei. A pesar del precio mucho menor de nuestros propios chips, yo seguía comprando chips más caros de Estados Unidos. No podemos estar aislados del mundo. Por el contrario, debemos ser parte de él.

Nuestra relación tan cercana a las compañías estadounidenses es el resultado de varias décadas de esfuerzo por ambos lados. Estas relaciones no se van a destruir por un pedazo de papel de parte del gobierno de Estados Unidos. Mientras que estas compañías obtengan la aprobación de Washington, nosotros les continuaremos comprando en grandes cantidades. Puede darse el caso de que no obtengan la aprobación rápidamente. Tenemos formas para sobrellevar este periodo de transición. Y una vez que la aprobación sea un hecho continuaremos en nuestro comercio regular con estas compañías estadounidenses y trabajaremos juntos para construir una sociedad de información para la humanidad. No queremos trabajar solos.

Podemos hacer chips tan buenos como los que hacen las compañías estadounidenses, pero esto no quiere decir que no le vayamos a comprar chips a Estados Unidos.

Xinhua News Agency: Alguna vez mencionó que Huawei no trabajaría a puertas cerradas y que cooperaría con otros. Ahora dice que Huawei hará ambas cosas. ¿Esto significa que el proteccionismo y el veto de Estados Unidos a Huawei están básicamente alterando las cadenas mundiales de suministro y causando caos en el mercado? Estados Unidos ha estado acusando a Huawei de muchos actos como su gobernanza empresarial y financiación. ¿Cuál cree usted que sea el centro de la crítica? ¿Por qué están apuntando a Huawei?

Ren: No puedo leer la mente, por lo tanto, no puedo saber exactamente lo que esos políticos [estadounidenses] están pensando. Pienso que no deberíamos ser el objetivo de las campañas estadounidenses solo porque estamos delante de Estados Unidos. El 5G no es una bomba atómica; es algo que beneficia a la sociedad.

En términos de capacidad de red, la 5G es 20 veces más grande que la 4G y diez mil veces más grande que la 2G. La cantidad de energía consumida por bit de nuestra estación base 5G es 10 veces menor que la 4G y el tamaño es 70 por ciento menor. Nuestra estación base 5G es muy pequeña de hecho, del mismo tamaño que un portafolio. También es muy ligera -aproximadamente 20 kilogramos -. No tienes que construir una torre de telefonía celular para estaciones base 5G, porque pueden instalarse en donde sea – postes o paredes-. Pueden trabajar por décadas porque están hechas de material anticorrosivo. Esto significa que nuestro equipo 5G puede instalarse incluso bajo tierra en los sistemas de drenaje. Es muy apropiada para los mercados europeos, en donde hay muchas áreas con edificios históricos y es imposible construir torres gigantes de telefonía celular como en China. Claro que las torres que existen en China tampoco quedarían ociosas porque nuestras estaciones 5G también se pueden instalar ahí -es solo que nosotros no necesitamos construir torres nuevas-.

Con nuestras estaciones 5G nuestros clientes en Europa pueden reducir sus costos de ingeniería en 10,000 euros por sitio. No necesitarán usar grúas para su instalación y no necesitarán construir torres de para telefonía celular. En el pasado nuestros clientes tenían que usar grúas para instalar enormes piezas de equipo para la estación base y los caminos alrededor debían ser cerrados durante el proceso de instalación. Ahora pueden fácilmente instalar nuestras estaciones 5G manualmente. Es muy fácil.

El ancho de banda 5G es muy alto -tan alto que puede soportar una inmensa cantidad de contenido de alta definición y fácilmente transmitir video 8K-. Dicen que el 5K reducirá el costo 10 veces, de hecho, es como 100 veces. Esto significa que gente ordinaria puede mirar programas de televisión en alta definición y pueden aprender mucho de ellos. Para desarrollarse más, cada país necesita apoyarse en la cultura, la filosofía y la educación. Esto forma las bases del desarrollo nacional. Es por esto que nuestra 5G cambiará nuestra sociedad para mejor. Los tiempos de espera en la 5G son extremadamente bajos por eso la 5G será adoptada rápidamente por la industria para toda clase de propósitos.

Xinhua News Agency: ¿Piensa usted que el Mercado internacional haya sido alterado?

Ren: No lo creo. Europa no va a seguir los pasos de Estados Unidos, y la mayoría de las compañías estadounidenses se están comunicando de forma cercana con nosotros.

Global Times: Usted mencionó los impactos en Huawei. Esta carta de la Presidente de HiSilicon ha causado mucha emoción en los medios. La gente en la industria de los chipset toma un acercamiento objetivo a la distancia que existe entre las compañías en China, Estados Unidos y otros países en términos de chips y otros componentes. ¿Cuál cree usted que sea la posición de los productos in-house de Huawei y R&D? La carta también mencionaba que Huawei puede asegurar la continuidad en la entrega. ¿Es cierta esa afirmación? ¿Existe algún punto crítico y en dónde está?

Ren: Creo que si te sientes nervioso por algo debes comenzar por tomar un baño frío. En mi opinión lo más importante es estar relajado y mantenerse sensato. Alterarse y gritar consignas no tiene ningún caso si nuestras capacidades no están fuertes. Lo importante es trabajar fuerte hacia el éxito.

Vale la pena aprender de las compañías estadounidenses en términos de su profundidad y alcance en ciencia y tecnología. Estamos muy atrasados en muchos aspectos. Algunas pequeñas compañías estadounidenses están brindando productos muy adelantados. Solo nos hemos enfocado en nuestro negocio y convertido en líderes, pero no podemos compararnos con Estados Unidos como nación. A nivel de negocios creo que la brecha entre Huawei y algunas compañías estadounidenses es pequeña. A nivel nacional, sin embargo, creo que existen enormes brechas entre China y Estados Unidos.

Las brechas a nivel nacional tienen mucho que ver con las burbujas económicas que existen en China. Existen burbujas en muchos sectores, incluyendo el préstamo entre particulares, la Internet, las finanzas y los bienes raíces. También hay imitaciones de productos que son otras burbujas. Como resultado las burbujas están apareciendo también en la academia. El desarrollo de teoría fundamental toma varias décadas. Si los académicos se concentran más en gritar consignas que en desarrollar teorías sólidas, entonces nuestro país no se volverá más fuerte en las décadas por venir. Debemos mantener los pies en la tierra y concentrarnos en nuestro trabajo.

The Paper: Mi pregunta es sobre los chips. La carta de la señora He Tingbo, presidente de HiSilicon, fue muy inspiradora. Los registros muestran que HiSilicon se fundó en 2004. Después de tantos años de esfuerzos, ustedes pueden producir sus propios chips para muchos propósitos. ¿Cómo hicieron el plan del chip en primer lugar? ¿Cómo decidieron usted o Huawei hacer sus propios chips? La señora He dijo que Huawei comenzó planeando para las condiciones más extremas hace muchos años. Durante una entrevista hace dos días usted dijo que Huawei ya no necesitaba más los chips estadounidenses. ¿Puede platicarnos más sobre el proceso de planeación? ¿Los resultados actuales corresponden a lo planeado? ¿Qué tan bien podrán atender a sus clientes si las compañías estadounidenses dejan de surtirles chips a ustedes?

Ren: Hemos hecho muchos sacrificios – hemos puesto poca atención en nosotros mismos y en nuestras familias, en especial en nuestros padres-. Hemos hecho esto porque nuestra meta es llegar a la cima. Ahora no podemos hacer nada más que gritar nuestra meta en voz alta: “Queremos ser el líder global”. “Queremos ser el número uno en el mundo”. En el pasado no permitíamos que nuestros empleados lo dijeran porque creíamos que tendríamos problemas con Estados Unidos.

A principios del año 2000, dudábamos y nos preguntábamos si sería posible para Huawei usar un sombrero de vaquero americano. Entonces decidimos vender Huawei a una compañía de Estados Unidos por aproximadamente 10 mil millones de dólares. Se firmó un contrato con esta compañía y se completaron todos los procedimientos requeridos. El trato estaba listo para concretarse una vez que recibiera la aprobación de la Directiva de la compañía de Estados Unidos. Mientras esperábamos la aprobación, el equipo negociador incluyéndome a mí, nos pusimos camisas floreadas corrimos y jugamos ping-pong en la playa.

Mientras esperábamos, la Junta Directiva de la compañía de Estados Unidos fue reelegida. Su nueva Junta Directiva tenía una visión muy corta y rechazó la adquisición. Si nos hubiese comprado esta compañía hubiésemos sido capaces de ponernos el sombrero de vaquero e intentado comernos el mundo a puños. Después de que fracasó este trato nuestros ejecutivos senior en Huawei se preguntaban si debían vender Huawei a alguien más. Todos los jóvenes ejecutivos dijeron al unísono que no. Yo no podía rechazarlos, entonces comenté: -“Necesitamos prepararnos.”- Desde entonces hemos considerado la pregunta sobre qué pasará cuando alcancemos a Estados Unidos en la cima y hemos estado preparándonos para eso. Dicho esto, vamos a abrazarnos unos a otros porque queremos trabajar junto con ellos y hacer contribuciones a la sociedad.

The Paper: Otros ejecutivos de Huawei han manifestado que Huawei es capaz de seguir atendiendo a sus clientes. ¿El veto de Estados Unidos afectará a sus mejores clientes y negocios? ¿Cómo respondería?

Ren: Ciertamente seremos capaces de continuar atendiendo a nuestros clientes. Nuestra capacidad de producción en masa es enorme, y haber puesto a Huawei en la “Entity List” no tendrá un gran impacto sobre nosotros. Estamos progresando con nuestras licitaciones a nivel mundial.

Nuestro crecimiento reducirá su velocidad, pero no tanto como todos se imaginan. En el primer cuatrimestre de este año nuestras ventas crecieron 39% comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Esta tasa de crecimiento decreció al 25% en abril, y puede continuar decreciendo hacia el cierre de este año. Pero el veto en Estados Unidos no nos conducirá a un decrecimiento ni dañará el crecimiento de nuestra industria.

Science and Technology Daily: Si Estados Unidos corta la cadena de suministro, ¿cómo se verá afectada la industria? Hace dos días, vi que Fang Zhouzi (una celebridad de Internet) tuiteó “Si el neumático de repuesto es bueno, ¿por qué no usarlo antes de una explosión?” ¿Cuál es su opinión al respecto?

Ren: Si utilizamos neumáticos de repuesto en todos nuestros productos, eso significa que estamos buscando la llamada “innovación independiente”. El objetivo principal de la innovación independiente es convertirse en un jugador dominante. Pero queremos tener socios en todo el mundo. Por esa razón, su idea de usar el neumático de repuesto antes de una explosión no está en nuestras mentes. Él no entiende nuestro pensamiento estratégico. No queremos lastimar a nuestros compañeros. Queremos ayudarlos a tener estados financieros sólidos, incluso si eso significa que tenemos que hacer ajustes.

Como mencioné, no tenemos la intención de dejar de usar los componentes de las compañías estadounidenses, pero no les hemos dicho sobre esto. Esperamos que las compañías estadounidenses puedan seguir siendo nuestros proveedores, para que podamos servir a la humanidad en conjunto. Anteriormente, hemos compartido información sobre nuestro desarrollo de chips con nuestros proveedores. Incluso hemos compartido nuestros resultados de investigación con ellos. Externalizamos la producción a nuestros proveedores. Por eso los proveedores son tan amables con nosotros. Nuevamente, para responder a la pregunta “Si el neumático de repuesto es bueno, ¿por qué no usarlo antes de una explosión?”, Los neumáticos de repuesto son refuerzos. ¿Por qué deberíamos usarlos antes de que nuestros neumáticos actuales exploten?

Science and Technology Daily: ¿Cómo se verá afectada la industria si Estados Unidos corta la cadena de suministro?

Ren: Nuestra empresa no terminará con una escasez extrema de oferta. Nos hemos preparado bien. A principios de este año, predije que algo como esto ocurriría dos años más tarde, y que Estados Unidos no tomaría medidas antes de que la demanda contra nosotros se resolviera en los tribunales. Estábamos bastante seguros de que tomarían medidas contra nosotros independientemente del resultado. Pensamos que tendríamos dos años para hacer los preparativos. Pero cuando Meng Wanzhou fue arrestada, se desató todo.

Es posible que sepan que también estuvimos trabajando durante las últimas vacaciones del Festival de Primavera, y que hice visitas a nuestros empleados que trabajaron durante las vacaciones. Solo en China, 5,000 miembros del personal de servicio, como guardias de seguridad, personal de limpieza y trabajadores de cafeterías se quedaron para servir a nuestros “combatientes”. Recibieron salarios varias veces más altos de lo normal. La compañía pagó el doble por la comida de los proveedores y pagó personal de servicio adicional. Muchos de nuestros empleados ni siquiera se fueron a casa durante el Festival de Primavera. Para ahorrar tiempo en el trabajo, hicieron camas improvisadas en el piso para tomar una siesta por la tarde. También durante las vacaciones del Primero de Mayo, muchos de nuestros empleados decidieron quedarse aquí.

NetEase: Hablando del Plan B, ¿cuánto ha invertido Huawei en este plan a lo largo de los años? Si el Plan B no se pone en uso, ¿continuará Huawei invirtiendo en el plan?

Ren: Hemos invertido tanto que no puedo dar una cifra concreta. Tanto para el Plan A como para el Plan B, el presupuesto y el recuento se asignaron juntos. Anteriormente, el Plan A recibía la mayor parte del presupuesto, pero ahora la mayor parte del presupuesto se asignará al Plan B. No sé exactamente cuánto es el presupuesto. Cada informe que recibo es de varias páginas. Y en lugar de hacer preguntas sobre cada componente, solo hago una revisión general. Hacer un plan es solo un paso. Tenemos que identificar las fases clave para cada componente. Así que nos estamos preparando poco a poco. De lo contrario, no habríamos contratado entre 80,000 y 90,000 ingenieros de I + D.

Financial Weekly: Después de que el control de exportación de Estados Unidos entre en vigencia, se espera que los proveedores de Huawei en Japón, Europa y Taiwán lo ayuden mucho. Si este control de exportación falla, ¿cree que el gobierno de Estados Unidos ejercerá presión sobre compañías como TSMC? Huawei puede producir sus propios chips, pero no tiene las capacidades de toda la cadena de valor.

Ren: Si más compañías se niegan a sucumbir a la presión, entonces habrá más. No te preocupes demasiado por esto. Después de todo, esto no está sucediendo.

Financial Weekly: Considerando la acción reciente de Google, los usuarios en Europa están muy preocupados de que los teléfonos Huawei no puedan usar el último sistema Android en el futuro. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?

Ren: Google es una buena compañía, una compañía altamente responsable. También están tratando de persuadir al gobierno de Estados Unidos para que resuelva este problema. Ahora estamos discutiendo soluciones viables para esto, y nuestros expertos todavía están trabajando en esto. Así que no puedo darte una respuesta detallada hoy.

qq.com: ¿Cuánto tiempo durará esta difícil situación? ¿Será este un punto de inflexión en el desarrollo de Huawei?

Ren: Estás preguntando a la persona equivocada; Deberías hacerle esta pregunta al presidente Trump. Creo que hay dos lados para esto. Por supuesto, nos veremos afectados, pero también inspirará a China a desarrollar su industria electrónica de manera sistemática y pragmática. En el pasado, China invirtió mucho dinero en el desarrollo de la industria, pero resultó que este enfoque no funcionó. Para construir puentes, caminos y casas, tal vez sea cierto que solo necesitamos invertir dinero, pero para desarrollar chips, el dinero solo no es suficiente. Necesitamos científicos, físicos y químicos también. ¿Cuántos de nuestra gente están realmente estudiando duro? ¿Cuántos documentos de doctorado aportan ideas verdaderas? En tales condiciones, es muy difícil que China tenga éxito al confiar en su propia innovación, así que ¿por qué no adoptar un enfoque transfronterizo para la innovación? Podemos establecer centros de innovación en muchos países. Podemos establecer centros de investigación en cualquier ubicación que tenga las capacidades que necesitamos.

Mucho talento ha regresado a China, lo cual es muy importante. Pero los impuestos sobre la renta personal de China son relativamente altos. Si personas con talento regresaran a China desde el extranjero, tendrían que pagar muchos impuestos.

El primer gran cambio de talento en el mundo ocurrió con el traslado de tres millones de judíos de la Unión Soviética a Israel. Israel se convirtió entonces en un centro científico y tecnológico. El segundo turno está en marcha. Estados Unidos no está abiertos a países extranjeros y muchos talentos no pueden participar en investigaciones confidenciales. Un conocido medio de comunicación de Estados Unidos escribió un artículo en el que hacía una pregunta: “Si China inventara un medicamento contra el cáncer, ¿representaría una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? Un centro de cáncer de Estados Unidos despidió a tres científicos chinos, razón por la cual el periodista hizo esta pregunta.

Como resultado, muchos científicos han perdido confianza al trabajar en Estados Unidos. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida de nuevo a China? Pero podrían preguntar: “¿Cómo? En China, es difícil para nuestros niños inscribirse en las escuelas; no podemos comprar automóviles porque no tenemos Hukou; y tenemos que pagar impuestos altos”. Necesitamos ajustar nuestras políticas para atraer talento de todo el mundo. Hace 200 años, Estados Unidos eran solo una tierra árida de nativos americanos. Fueron las políticas correctas las que convirtieron a Estados Unidos en el líder global que es hoy. La civilización china tiene 5,000 años. Con una base tan sólida, debemos crear políticas favorables para atraer talento de todo el mundo para iniciar negocios en China.

Los países de Europa del Este están relativamente poco desarrollados, pero un gran número de líderes, científicos y financieros en Estados Unidos son de Europa del Este. ¿Por qué no damos la bienvenida al talento de estos países a China o establecemos centros de investigación en esos países? Podemos establecer instalaciones de investigación teórica con China como el centro para luchar contra las restricciones de Estados Unidos. Si nos atenemos a nuestro enfoque actual, será difícil tener éxito. China es débil en las teorías básicas, aunque ha visto algún progreso en los últimos años.

He enfatizado la importancia de las matemáticas en la conferencia nacional de ciencia, y escuché que los graduados que se especializan en matemáticas ahora pueden encontrar trabajos más fácilmente que en el pasado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a estudiar matemáticas? No me especialicé en matemáticas. Una vez dije que quería encontrar una buena universidad para estudiar matemáticas después de jubilarme. El presidente de una universidad me preguntó por qué. Le respondí que quería estudiar la Segunda Ley de la Termodinámica. Luego preguntó por qué otra vez. Dije que quería estudiar el origen del universo. Dijo que me daría la bienvenida como estudiante. Todavía no me he retirado, así que parece que no podré ir. Cuando era estudiante de ingeniería, estudiaba matemáticas superiores, que trata sobre los conceptos básicos de las matemáticas. China debe seguir siendo pragmática y trabajar más arduamente para hacer cambios en matemáticas, física, química, neurología, ciencias del cerebro y muchas otras disciplinas. Solo así podemos asegurar un punto de apoyo en este mundo.

La filosofía de China hasta la fecha es sobre todo metafísica. Aunque algunos han adoptado el budismo, todos los textos están en sánscrito y no se han traducido al chino. Occidente ha promovido la metafísica y el materialismo mecánico, dando origen a disciplinas como la física, la química, las matemáticas y la geometría. Es por eso que tienen industria avanzada. Basados en su fuerte industria, han construido naciones industrializadas y liderado el mundo entero.

No quiero decir que la metafísica sea inútil, aunque se enfoca en cosas virtuales que no existen en el mundo real. La industria del juego se está desarrollando rápidamente en China. Muchos de nuestros modos de producción pueden virtualizarse. Alrededor del 50% de los científicos de Inteligencia Artificial son chinos, y si no son bienvenidos en otros países, deberíamos darles la bienvenida aquí en China. Luego, pueden trabajar en plataformas en la capa inferior, proporcionándonos una base sólida.

Creo que si podemos atraer talentos sobresalientes, será bueno para nuestra reforma. Si seguimos enfatizando la innovación independiente, creo que estamos perdiendo nuestro valioso tiempo.

National Business Daily: ¿Se ha utilizado Hongmeng OS a pequeña escala dentro de Huawei?

Ren: Lo siento, no puedo responder a esta pregunta hoy. Podemos crear nuestro propio sistema operativo, pero eso no significa necesariamente que reemplazará a otros sistemas operativos. Necesitamos usar sistemas operativos para nuestro trabajo en inteligencia artificial e Internet de Todo, pero no tengo claro cuáles se usan y cuáles no. Así que realmente no puedo responder a tu pregunta todavía.

National Business Daily: Muchos artículos en estos días informan sobre los “choques de Huawei”, es decir, cómo Huawei ha estado impactando a todo el mundo.

Ren: Nuestro personal no es sensible a tales informes. Ninguno de nosotros se ha sorprendido, porque no son nada especial para nosotros. Los artículos en línea a menudo exageran mucho. Por ejemplo, se informó en línea que Infineon nos dejó de suministrar. No ha ocurrido tal cosa. Fue una historia inventada. Si realmente quiere saber lo que está pasando con nosotros, puede visitar nuestra comunidad Xinsheng. Allí no prohibimos las cuentas, incluso si la gente critica a la compañía. De hecho, el departamento de recursos humanos revisa cómo las personas nos critican. Si alguien proporciona una crítica especialmente constructiva, el departamento analizará su desempeño en los últimos tres años. Si son de alto rendimiento, serán transferidos a la Secretaría para ayudar con algunos problemas específicos. Después de recibir capacitación durante medio año en nuestra “Sede del Estado Mayor”, se enviarán a otros departamentos. Estas personas tienen un gran potencial para convertirse eventualmente en líderes. Por el contrario, cantar ciegamente nuestras alabanzas en línea puede hacernos complacientes, porque no es más que una conversación vacía. Cuando las personas publiquen críticas específicas en nuestra comunidad Xinsheng, analizaremos la situación en consecuencia. Sin la autocrítica, hoy no sobreviviríamos.

Caijing: Quiero hacerle una pregunta sobre el Plan B de Huawei, que a muchas personas les preocupa. Hace diez años, comenzó a mostrar una sensibilidad a las crisis y a hablar sobre cómo las situaciones internacionales afectarían a Huawei.

Ren: Todos mis discursos sobre el Plan B publicados por la Oficina Ejecutiva de Huawei están disponibles al público. No recuerdo exactamente cuándo comencé a hablar sobre eso, pero repetidamente mencioné nuestro Plan B. La gente simplemente no le prestó mucha atención hasta el reciente ataque que Estados Unidos lanzó contra Huawei.

Caijing: En los últimos años, ha mostrado una gran sensibilidad a las crisis, ha hecho preparativos tanto a nivel macro como micro, es decir, tanto en la estrategia como en cómo garantizar la continuidad del negocio. Cuando lo que ha imaginado se convierte en una realidad y los ataques contra Huawei se vuelven más serios de lo que pensabas anteriormente, ¿tiene alguna idea nueva? Hemos visto demasiados artículos que hablan sobre cómo las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos afectan a Huawei. Cuando el desafío realmente viene, ¿tiene alguna idea nueva?

Ren: La continuidad del negocio tiene que ver con nuestro Plan B o nuestro plan de “llanta de repuesto”. Los neumáticos de repuesto aseguran que cuando los autos se descomponen, pueden continuar funcionando después de que se reemplazan los neumáticos. Hemos asegurado nuestra continuidad de negocio paso a paso. De hecho, muchas de las piezas que utilizamos en nuestros productos se han puesto en producción. A pesar de esto, estamos abiertos a partes externas a la empresa. La mitad de nuestras piezas son producidas por otras empresas. Una vez dije en un artículo que deberíamos comprar al menos 50 millones de chipsets de Qualcomm cada año. Por eso nunca hemos excluido ni nos hemos resistido a las empresas extranjeras.

Llanta de repuesto ahora es una palabra de moda. De hecho, es una práctica bastante normal en nuestra empresa. He Tingbo se ha hecho famoso por su carta con respecto al Plan B. Publicó la carta justo durante la noche cuando Estados Unidos emitió la prohibición de Huawei. Simplemente no podía soportarlo más; ella ha pasado por mucho estos años. Se sintió mal. Su equipo ha estado trabajando muy duro, pero simplemente no pudieron mantener la barbilla levantada.

Science and Technology Daily: Usted ha mencionado que desarrollar chips requiere no solo dinero sino también físicos y matemáticos. Como compañía, tanto Huawei como usted personalmente han hablado repetidamente sobre educación básica e investigación básica, y también sabemos que Huawei se enfoca en esta área en algunos de sus anuncios. ¿Qué acciones específicas está tomando Huawei en educación básica e investigación básica? ¿Qué tipo de soporte brindará esto al futuro desarrollo de Huawei?

Ren: Primero, tenemos 26 centros de experiencia para I + D a nivel mundial. Actualmente contamos con más de 700 matemáticos, 800 físicos y 120 químicos que trabajan en Huawei. Tenemos un Instituto de Investigación Estratégica, que proporciona una gran cantidad de fondos a profesores reconocidos en las mejores universidades de todo el mundo. No esperamos retorno de esta inversión. La forma en que patrocinamos la investigación es similar a cómo funciona la inversión de acuerdo con la Ley Bayh-Dole de Estados Unidos. Son las universidades las que se benefician de la inversión. Al hacerlo, trabajaremos con más científicos que investigan tecnologías en diferentes etapas.

Se considera que las normas 5G tienen un gran impacto en la sociedad. Pocas personas imaginarían que se originaron en un artículo de matemáticas escrito por el profesor turco Erdal Arikan hace más de una década. Descubrimos este artículo dos meses después de su publicación. Luego, comenzamos a investigar, realizar análisis y solicitar patentes basadas en este documento. Miles de empleados de Huawei han participado en esta investigación. Nos tomó una década convertir el papel matemático en tecnologías y estándares. Tenemos la mayoría de las patentes esenciales de 5G en el mundo, aproximadamente el 27% del total.

El profesor Arikan no es un empleado de Huawei, pero patrocinamos su laboratorio para que pueda contratar a más estudiantes de doctorado, a quienes también apoyamos. También patrocinamos un profesor universitario en Japón. Una vez tuvo cuatro estudiantes de doctorado, los cuales luego se unieron a Huawei, pero continuaron trabajando en su oficina. Luego reclutó a cuatro estudiantes de doctorado más para que trabajaran para él, y los ocho que trabajaban para él al mismo tiempo. Todos esos papeles les pertenecen a ellos, no a nosotros. Si necesitamos usar sus resultados académicos, debemos pagarles. Este enfoque es similar al de la Ley Bayh-Dole de Estados Unidos. Utilizamos este enfoque para trabajar con más científicos.

Tuvimos una conferencia científica mundial la semana pasada, y asistí a la conferencia de forma remota a través de un video. Varios científicos jóvenes y brillantes, todos poseedores de un doctorado, asistieron a la conferencia y me presentaron la tecnología. Me explicaron qué significaría cada uno de esos documentos para la sociedad en el futuro. Constantemente tenemos este tipo de comunicación en todo el mundo. Esto nos permite absorber nuevas ideas y también les ayuda a comprender nuestros requisitos. De esta manera, somos capaces de informarnos unos a otros constantemente.

Cuando se trata de ganar talento, las compañías occidentales tienen más visión que nosotros. Identifican el talento y luego los reclutan para trabajar como pasantes, brindándoles capacitación dedicada durante su pasantía. Esto es diferente del método tradicional de búsqueda de empleo que siguen los graduados en China.

Ahora tenemos más oportunidades para competir con las empresas estadounidenses en términos de reclutamiento, pero no somos lo suficientemente fuertes como para atraer el talento. Damos ofertas de trabajo a algunos estudiantes excelentes y muy talentosos desde su segundo año de universidad. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Estatal de Novosibirsk han sido campeones o subcampeones en el Concurso Internacional de Programación Colegial durante seis años consecutivos. Google pagó salarios cinco o seis veces más altos de lo normal para emplearlos. A partir de este año, pagaremos incluso más que Google para atraer a tal talento para trabajar en la innovación en Rusia. Nos uniremos a la competencia por el talento.

No requerimos que los científicos siempre tengan éxito. Los fracasos también son una forma de éxito, porque desarrollan talento. De esta manera, somos capaces de avanzar constantemente.

Sina: Usted está hablando de una mayor inversión en matemáticas y disciplinas básicas. ¿Qué pasa con el nivel de inversión de Huawei en el mundo? ¿Qué hizo reconocer la importancia de las disciplinas básicas? ¿Cuáles son sus metas y expectativas para futuras inversiones?

Ren: Veamos un ejemplo. La cámara del teléfono inteligente Huawei P30 es un reflejo de cómo se pueden aplicar las matemáticas en la práctica. Las fotos no son simplemente capturadas sino calculadas a través de las matemáticas. Los ojos humanos equivalen a unos 100 millones de lentes, pero una cámara solo tiene una lente. Nuestro teléfono inteligente puede usar los cálculos para dividir la imagen capturada por los sensores de luz en una sola lente en decenas de millones de lentes visuales, y luego reproducir la imagen.

Los matemáticos de nuestra empresa tienen un eslogan: fabricar teléfonos inteligentes que superen a los ojos humanos. Una vez critiqué esta idea en un discurso interno. Creo que es innecesario. Sin embargo, son tercos y no puede hacerlos cambiar de opinión. Dicen que nuestros teléfonos inteligentes pueden capturar una imagen de la Luna y de vistas a mil kilómetros de distancia. Esto puede ser cierto, porque las matemáticas pueden ayudar a restaurar las señales de luz débiles.

Cuando visité a nuestros matemáticos en nuestro centro de investigación en Niza, Francia, dije: “El mar y el cielo de Niza son azules. ¿Por qué las formaciones desarrolladas por nuestros matemáticos también se basan en un color azul?”. Anteriormente, las imágenes capturadas por nuestros teléfonos inteligentes eran azuladas, pero ahora parece que esto se ha corregido.

Nuestros “neumáticos de repuesto” estratégicos han contribuido al rápido desarrollo de nuestros teléfonos inteligentes. Algunos “neumáticos de repuesto” estratégicos desarrollados para nuestro negocio de red no se utilizaron en esa área y se transfirieron al negocio de consumo. El negocio de los consumidores se ha beneficiado mucho de estos recursos y puede actualizar sus productos cada tres meses. La mayoría de las contribuciones provienen de matemáticos. Los físicos también han contribuido al desarrollo de sensores tricromáticos.

Por lo tanto, es imposible desarrollar negocios en la industria electrónica si aún dependemos de componentes fabricados por otros. También hay logros matemáticos en los componentes de otros proveedores, pero necesitan pagar más dinero para obtener acceso a lo que ellos desarrollaron. Creo que deberíamos esforzarnos por ser el líder mundial en esta área.

Q16 Huanqiu.com: Durante un período, Estados Unidos ha estado atacando a Huawei y también instó a sus aliados europeos a que presionen o incluso bloqueen a Huawei. Si Estados Unidos continúa presionando a sus aliados europeos para que cierren sus mercados a Huawei, ¿visitará 10 Downing Street o el Élysée Palace en persona para persuadirlos de que abran sus puertas a Huawei mediante métodos más directos y efectivos?

Ren: Solía tomar el té de la tarde en 10 Downing Street. Me preguntaron cómo aprendí a ponerme al día con el resto del mundo y dije que en era el té de la tarde. Por lo tanto, me recibieron con el té de la tarde en la calle Downing. Nos hemos estado comunicando con líderes de diferentes países. Cada país tiene sus propios intereses. La campaña de Estados Unidos no será lo suficientemente poderosa como para llamar a todos a seguirlos.

ifeng.com: He estado siguiendo de cerca lo que los fabricantes de teléfonos pueden hacer para apoyar la accesibilidad para personas con discapacidades desde el año pasado, porque el progreso tecnológico juega un papel muy importante para ayudar a estas personas. Huawei es una empresa con grandes aspiraciones. El Día de la Concientización sobre la Accesibilidad Global de este año se realizó el 16 de mayo. Como empresa líder en tecnología, ¿qué ha hecho Huawei para promover la accesibilidad y la inclusión para personas con discapacidades? ¿Qué plan tiene en esta área?

Ren: Durante uno de mis viajes a Japón, probé un par de anteojos especiales fabricados por nuestra empresa que me permitieron ver claramente a los empleados que trabajan a miles de kilómetros de distancia, y podría proporcionarles orientación e instrucciones. Con estos lentes, pude ver todos los dibujos y saber de inmediato si algo que estaba mirando era correcto o no. Esto es algo que estamos haciendo ahora, pero no sé si estos dispositivos se han lanzado al mercado.

En teoría, creo que podremos apoyar a las personas con discapacidades en el futuro. No sé exactamente qué progreso hemos hecho en este frente. Le pediré a alguien que lo compruebe, pero creo que, en teoría, podemos estimular los sentidos de las personas a través de los nervios craneales.

Las gafas inalámbricas que acabo de mencionar me permitieron ver el trabajo de ingeniería que nuestros empleados estaban haciendo a miles de kilómetros de distancia. Nuestros científicos me mostraron este nuevo producto. Pero no se ha lanzado en el mercado.

China Business Journal: Tengo dos preguntas. Primero, el negocio de Consumer ahora representa la mayor parte de los ingresos de Huawei, seguido del negocio del Carrier Networks y de Enterprise. ¿Qué proporciones cree que estos tres negocios recibirán los ingresos de Huawei dentro de cinco o diez años? Segundo, en la situación actual, ¿cómo definiría el futuro papel de HiSilicon en Huawei?

Ren: El rol de HiSilicon es un equipo de soporte para Huawei, uno que avanza en conjunto con el equipo operativo de la compañía. Puede compararse con un camión de combustible, una grúa o un médico de campo que avanza junto con la operación central.

En cuanto a nuestros tres grupos empresariales, no consideramos que el más rentable sea el más importante. Solo el departamento responsable de la creación de conexiones de red podrá convertirse en el número uno del mundo. Es el mismo departamento que ha sido atacado por Estados Unidos. Lo he comparado con una aeronave muy dañada. En realidad, nos hemos dado cuenta de que este departamento no enfrenta tantas dificultades como otros porque se ha estado preparando durante mucho tiempo. Nuestras tecnologías 5G, de transmisión óptica y de red principal están libres de la presión que se está ejerciendo en este departamento, y estas tecnologías serán los líderes mundiales durante muchos años.

China Business News: La orden de la asamblea de HiSilicon se ha vuelto viral en línea recientemente. Esta unidad ha estado contratando gente de todo el mundo. ¿Cuándo se va a volver una unidad independiente en el futuro?

Ren: La respuesta es nunca. HiSilicon es un equipo de apoyo para el equipo de operaciones de Huawei y nunca se volverá una unidad independiente. Como acabo de describir, para nuestra operación principal es como un camión de gasolina, una grúa o un médico de campo. Nuestro departamento de operaciones es el responsable de construir nuestras conexiones de red. Puede que no genere necesariamente los mayores ingresos para nuestra empresa en el futuro, pero es el terreno estratégico importante. Estados Unidos ha tomado medidas administrativas en contra de Huawei porque no pudo aprovechar el importante terreno estratégico. Nunca vamos a renunciar a este terreno estratégico solo por hacer más dinero. HiSilicon nunca será parte de nuestro equipo operativo ni robará cámara a Huawei.

China Business News: Sabemos que Huawei se ha preparado en términos de la administración de la continuidad del negocio, pero un servidor o estación de base contiene muchas partes y componentes. ¿Por qué está tan optimista?

Ren: Vamos a hacer una lista con los problemas que enfrentamos y resolverlos uno por uno.

CCTV: Tenemos la impresión de que el Sr. Ren tiene un alto sentido de crisis aún en tiempos de paz. Por ejemplo, Huawei comenzó a tener un plan B para chips hace más de una década. Siento mucha curiosidad respecto a, ¿cómo llegó a tener este fuerte sentido de crisis desde un principio?

Ren: Usted desarrollaría esa sensación de crisis si hubiera sido golpeado por otros en muchas ocasiones.

36kr: En sus respuestas a muchas preguntas, usted dijo que Huawei tiene un Plan B y que se siente optimista respecto a la situación actual. ¿Cuál es su mayor preocupación en este momento? Este evento ha afectado a los miembros de su familia. ¿Han influido en su toma de decisiones los intercambios diarios con su familia?

Ren: Detuvieron a mi hija, tratando de sacudir mi voluntad, pero el estímulo de mi familia la ha fortalecido. En la carta que me escribió mi hija, me dijo que estaría mentalmente preparada para el largo plazo. Ella está muy optimista. Eso me ha tranquilizado mucho y reducido la presión que siento. Necesito ir más allá de mí, de mi familia y de Huawei, para poder pensar en las cuestiones del mundo. De otra manera, no podría mantenerme objetivo.

La prensa internacional fue muy sincera cuando hablaron conmigo. Nuestro departamento de Relaciones Públicas publicó las transcripciones completas de estas entrevistas. Se las voy a dar hoy mismo. ¿Por qué estamos hablando con tanta frecuencia? Si tomáramos una visión estrecha, estaríamos en el lado opuesto a los medios occidentales y a ustedes mismos. Sin embargo, debo evitar la influencia de opiniones propias, de tal forma que podamos debatir cuestiones en terreno equitativo.

La mayoría de los ejecutivos de Huawei no consideran los problemas basados en sus intereses personales o los de la compañía. Somos una compañía global, y tenemos muchos amigos que nos aceptan y apoyan alrededor del mundo.

CCTV: ¿Cree usted que la situación en la que se encuentra actualmente es accidental, o será la nueva norma para las compañías Chinas en el futuro?

Ren: Nunca he pasado mucho tiempo estudiando asuntos sociales específicos en China. Estoy aquí conversando con ustedes porque nuestro departamento de Relaciones Públicas me presiona para hacerlo. Me tratan un poquito como un escudo que puede frenar las “balas” que vienen hacia nosotros y es así como llegué aquí hoy. Soy una persona mayor y puedo hacer algunos sacrificios porque no tengo ya muchas cosas de que preocuparme.

Paso la mayor parte de mi tiempo investigando los problemas internos de la compañía. También estoy interesado en las tecnologías, alrededor del mundo, relevantes para nuestro negocio. Esto me ayuda a identificar qué errores de estrategia podríamos haber cometido. Yo realmente no tengo buena relación con mi familia. Paso muy poco tiempo con mis hijos y mi esposa, Una vez me acusó de solo preocuparme por mi compañía y no de ellos. Si también me preocupara de asuntos sociales, muy probablemente terminaría perdiendo a mi familia. Por este motivo no estoy en posición de comentar sobre temas sociales y no tengo energía extra para estudiar otras compañías chinas.

People’s Daily: Google ha suspendido algunos negocios con Huawei. Para responder a esto, Huawei ha hecho algunas declaraciones a los medios. Quisiera saber cómo Huawei se verá afectado en términos del sistema operativo Android.

Ren: Habrá algunos impactos. Google es una gran compañía y estamos juntos buscando soluciones y discutiendo posibles remedios.

The Paper: ¿Puede hacer un resumen del Desarrollo de CBG en los últimos años?

Ren: Cuando reconocemos a un departamento, no debemos simplemente alabarlo. Debemos corregir sus errores y manejarlo hacía la dirección correcta. Hacemos mucha reflexión interna. En ocasiones los miembros del Comité Ejecutivo de la Consejo Directivo discuten, pero eventualmente llegan a un acuerdo.

kr: En lo que al Sistema operativo se refiere, ¿cuál es el área responsable de él? ¿Abrirán el código fuente para atraer a desarrolladores?

Ren: No puedo decir por seguro qué área es la responsable de esto. Vamos a probar nuestra experiencia en ello. No es técnicamente difícil desarrollar un sistema operativo. Lo que es difícil es construir un ecosistema. Este es un gran asunto y debemos tomarlo con calma.

