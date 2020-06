La reapertura del turismo: un esperado regreso a medias

Estados Unidos no ha impedido la salida de ciudadanos de ese país, que ahora se ha convertido en uno de los epicentros del COVID-19 en el mundo, con 2.63 millones de casos confirmados y 129,545 muertes, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

República Dominicana mantuvo cerradas sus fronteras, sus aeropuertos y puertos desde el pasado 20 de marzo, una medida ordenada por el gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Ahora el regreso de los turistas no solo dependerá de que las fronteras dominicanas se reabran, sino también de la situación en otros países.

Este 1 de julio, tras un cierre de más de 100 días de las fronteras, los aeropuertos y los hoteles dominicanos volverán a abrirse a un mundo ahora definido por una pandemia. Hacer turismo ya no será igual.

Desde Rusia, Francia y Argentina llega un 11 % de los visitantes. A Punta Cana no están programados vuelos desde esos países, al menos no para la primera semana de la reapertura. El aeropuerto de Santo Domingo sí recibirá vuelos desde Francia, pero no aparecen provenientes de Rusia ni de Argentina.

Pisar un aeropuerto

La experiencia en los aeropuertos será menos congestionada. Al menos esa es la meta de las autoridades aeroportuarias que en días pasados publicaron el protocolo para los aeropuertos del país.

En el documento, autorizado por la Junta de Aviación Civil, se definen las normas que van mucho más allá del uso obligatorio de mascarilla. Los pasajeros que arriben al país se les tomará la temperatura y, si resulta mayor a 38 grados centígrados, se les realizarán pruebas rápidas para detectar COVID-19. De resultar positivos, se activarán los protocolos sanitarios especiales y el pasajero será aislado en una zona especialmente dispuesta para ello en el aeropuerto.

Para recoger el equipaje, como en todas las áreas de la terminal, estarán señalizadas las distancias que deben mantener los pasajeros entre sí, pero además, un personal especial estará en el área de la correa de despacho de maletas para que cada equipaje esté separado por una distancia de un metro de otro.

¿Cómo será para quienes viajan desde RD?

Lo primero es que se aumentan los procesos, de manera que los viajeros deben llegar tres horas antes al aeropuerto, y deben hacerlo ya con su chequeo realizado por la web de la aerolínea o, en caso de que esa opción no esté disponible, deberá imprimir una copia del boleto.