$!Las barreras de entrada a la tecnología no tienen que ver con dinero

En República Dominicana hay muchas empresas que están ignorando el tema de la transformación digital que necesitan para ser más competitivas y no sufrir las amenazas que ya se han visto en el sector del transporte con la llegada de Uber.

Esta es la advertencia de un experto francés en tecnología, Gilles Maury, director ejecutivo de Consultoría de Deloitte República Dominicana, quien afirmó que la falta de decisión hacia esta transformación por parte de las empresas se debe a un tema de cultura y no de precios, ya que el costo tecnológico se ha desplomado totalmente.

“El tema del presupuesto es realmente una pregunta bastante secundaria. Por qué? Porque la diferencia de inversión entre lo que era antes, como tradicional, estoy hablando de hace diez años y lo que hoy se requiere para usar aplicación en las nubes es diez veces más barato.

En ese sentido, Maury señaló que las barreras de entrada no tienen que ver con dinero, sino que tienen que ver con cultura “y en muchos casos, las empresas, como están desamparadas frente a eso, sacan el argumento de que es caro, pero es una excusa porque no saben por donde empezar”.

Manifestó que hay muchas entidades que no saben cómo iniciar el proceso debido a que están organizadas con un esquema que viene desde hace 150 años, donde la empresa tiene departamentos y cada departamento tiene su sistema de información, su gente, su jerga.

“El costo tecnológico, entre hardware, software y servicios asociados de soporte y de instalación, hoy con respecto a hace diez años atrás es más barato. Hoy usted no tiene que comprarse más servidores. Entonces como está en las nubes hay una economía de escala. Usted compraba un servidor que le costaba US$20,000 y tal vez le sacaba el 5% de provecho de la capacidad”, indica el experto.

En cambio, Maury explica que cuando estás en las nubes, como se comparte el recurso con un montón de empresas, se le saca el 100% de la capacidad y la tecnología es más barata de producir.

Al hablar de la necesidad de la transformación, mencionó que en el país se vio una amenaza en el sector del transporte cuando apareció Uber.

“Pero mucha gente dice -bueno Uber es Uber, es solo taxi, yo no soy taxi, eso no tiene que ver conmigo-. Lo que ocurre con Uber, ocurre con todas las otras industrias pero no necesariamente de forma tan visible”, precisó.

Maury expresó que aquí todavía hay una serie de industrias que funcionan como oligopolios, algunos grupos empresariales que tienen un mercado bajo control, por lo que ignoran la competencia fuerte y no hay un empuje hacia el cambio.

“Aquí todavía hay muchos mercados, industrias que están totalmente cerrados y un actor que viene ahí como un Uber, pero en cualquier otra industria, realmente va a llegar a hacer daño, daño a las empresas y daño al mercado laboral también”, indicó.