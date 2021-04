Las “bombas” que aparecen en lugares no permitidos

Ismael Cruz y Jesé Rijo, residentes en el complejo habitacional Brisas del Caribe, ubicado en la avenida Ecológica, en Santo Domingo Este, se quejan por la construcción de una estación de gasolina al lado del residencial, la cual señalan representa un riesgo potencial para la seguridad y la salud de los vecinos.

“Entendemos que al lado de un residencial no debe construirse una estación de combustibles, no tanto porque pudiera explotar, porque sabemos que las bombas no siempre están explotando, pero en este residencial nos abastecemos de agua con bombas sumergibles y si hay un derrame de los tanques se afectaría el subsuelo y nos afecta el agua. Ese es nuestro miedo”, declara Rijo.

Indica que la estación tiene alrededor de siete meses que se empezó a construir y que en el residencial hay vecinos que tienen dos años y medio viviendo allí.

“Nosotros llegamos primero. Se necesitan siempre estaciones de combustibles, pero hay lugares (para instalarlas). Debió haber una separación de 50 o 60 metros, por lo menos, de nuestro residencial”, apunta.

Ismael Cruz, quien dice tener dos años y un mes residiendo en el lugar, señala que los vecinos han ido a varias instituciones para pedir que se pare la construcción de la estación, pero que no han recibido respuestas.

“Estamos hablando de una estación de combustible que es el patio del residencial. Comenzando la pandemia, el terreno tenía un letrero que decía `se vende`, pero tan pronto se anunció la inauguración de la avenida (Ecológica), decidieron comprar otra parte y comenzar a construir la bomba”, denuncian.

En el proyecto se construyeron 288 apartamentos en una primera etapa y se prevé igual cantidad para las próximas dos. La constructora del residencial fue contactada, pero no fue posible obtener su respuesta.

En los documentos solicitados al MICM sobre los permisos de no objeción a construcción de “bombas” de gasolina otorgados entre 2017 y 2020, no figura ninguno en la avenida Ecológica.

Entre 2017 y julio de 2020 el MICM otorgó 65 cartas de “no objeción” para la construcción de estaciones de combustibles en todo el territorio, 26 de las cuales fueron entregadas en 2019. Durante ese período, en la provincia San Pedro de Macorís se le dio “luz verde” a siete proyectos, según los registros del ministerio.