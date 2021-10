$!Las remesas facilitan la vida de muchos dominicanos

Informa que, si no hubiera remesas, la pobreza nacional podría haber subido de 23.4 % a 25.3 % en el 2020. Asimismo, los que reciben remesas tienen una tasa de pobreza que es 46 % de la tasa de pobreza nacional y los que no reciben tienen una tasa de pobreza que es 2 % más alta que la general. Explica que en los más de 400 mil hogares que reciben remesas, estas representan alrededor del 26 % de los ingresos que reciben.

“Soy una mujer enferma, no puedo trabajar. Si no fuera por mi hija, no se sabe dónde yo estuviera ahora”, dice una ciudadana consultada que solo se identifica como Doña Julia.

Visiblemente con poco ánimo, Julia explica que su hija también le envía dinero para pagar un préstamo que tomó para echarle el plato a la casa.

“Le dije que construyera ahí arriba; ella me mejoró mi casa y está terminando la suya para alquilarla. Eso está bien, poner esa casa a producir dinero, para que la carga sea menos pesada”, indica.

El documento indica que alrededor del 66 % de las remesas se reciben en el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo, Duarte y La Vega. Además, que los receptores de remesas en los últimos tres años son principalmente hombres en una tendencia creciente.