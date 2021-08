$!LG destaca calidad de sus productos en celebración por su 40 aniversario en Latinoamérica

El estilo de vida actual ha cambiado al igual que las exigencias y las expectativas de los consumidores, es por ello que a lo largo de la historia LG Electonics ha reafirmado su misión de lograr la satisfacción de los mismos al ofrecer productos y servicios innovadores, de calidad mundial, que faciliten y mejoren su vida diaria.

La reconocida empresa de tecnología e innovación LG Electronics se enorgullece en anunciar su 40 Aniversario en Centroamérica, El Caribe, Venezuela y Ecuador.

Desde sus orígenes en 1947, año en que fue fundada por el empresario Koo In-hwoi con el nombre de Lak Hui (pronunciado “Lucky”). La compañía orientó sus esfuerzos a la comercialización de productos de higiene personal como cepillos de dientes, productos de limpieza para el hogar, detergentes para la ropa, jabón de manos y cremas faciales, entre otros.

Gracias a la gran acogida de este negocio y a su expansión, para 1958 se fundó Goldstar Co. Ltd. (hoy en día LG Electronics Inc.). La nueva empresa nacida tras la Guerra de Corea, se posicionó como pionera en el mercado de la fabricación de dispositivos electrónicos y electrodomésticos de consumo en su país.

Posteriormente, en 1995 cuando se adquiere Zenith, GoldStar cambia su nombre a LG Electronics y deciden diseñar un logotipo que contenga en su símbolo los valores de la nueva identidad de marca.

De esta forma, a través de los años se ha logrado demostrar una evolución constante que la ha convertido en la marca global que todos conocemos hoy día. Que busca ofrecer a sus consumidores soluciones óptimas y nuevas experiencias a través de la constante innovación para una vida mejor.

Para 1981 LG Electronics escoge a Panamá, gracias a su posición estratégica permitiéndoles iniciar operaciones de redistribución a todos los países del Caribe, Centro y Sur América.

Abriendo sus primeras oficinas el 14 de Julio junto a empresarios panameños y coreanos, se funda la primera oficina bajo el nombre de GoldStar S.A. con bases en la Zona Libre de Colon (ZLC).

Más adelante, para el 2 de julio de 2019 la empresa multinacional coreana de tecnologías, LG Electronics (LG), inaugura su nueva Sede Corporativa en Calle Aquilino de la Guardia.

Actualmente continúa desde Panamá realizando el control de la gestión en la región y ofreciendo servicios a su casa matriz, subsidiaria o filial en otros países, que se encuentra conformada por un equipo multidisciplinario que trabaja arduamente con el propósito de ofrecer una experiencia de compra satisfactoria e innovadora a los consumidores.

Recientemente, LG Electronics anunció la inauguración de su primera tienda física y virtual de Latinoamérica en Panamá, LG Store, con el objetivo de estar más cerca de sus consumidores y ofrecerles servicios más personalizados, en donde podrán disfrutar de una experiencia que le facilitará su vida y le dará acceso a una amplia variedad de productos únicos y con un servicio al cliente inmediato.

Asimismo, la incorporación de LG Store a Instagram Shopping forma parte de su visión y liderazgo ante la actual situación mundial, que ha cambiado el comportamiento del consumidor al momento de comprar, optando principalmente por realizar sus compras vía online y desde la comodidad de su hogar, facilitando a los usuarios acceder de forma más segura a sus productos favoritos desde esta renombrada red social. Con tan solo 4 simples pasos podrán observar de manera inmediata su coste, especificaciones y visitar directamente el catálogo de productos en el portal LG.com.

Todos estos avances e innovaciones buscan satisfacer las exigencias y expectativas de los consumidores. LG Electronics está consciente que las tendencias tecnológicas mundiales han ido cambiando, por ello, trabajan por ofrecer una amplia gama de productos electrónicos y de línea blanca que atienden tanto las diferentes necesidades, gustos y preferencias de los consumidores finales, como del sector empresarial.

Prueba de esto, han sido los innumerables premios que han obtenido en el escenario mundial de la innovación. Como los conseguidos en los premios CES® Innovation Awards 2021. En Best of Innovation por su tecnología LG OLED TV y la tecnología LG InstaView® Door-in-Door® Refrigerator.

El cuidado de la familia tiene un valor incomparable, siendo este punto de suma prioridad para LG Electronics. Ante la búsqueda constante de una vida mejor, la marca ha desarrollado productos de línea blanca para ser los mejores aliados en el hogar: sus lavadoras fueron diseñadas para lavar sin maltratar la ropa, la tecnología en sus refrigeradores conserva la frescura de los alimentos y protege el ahorro familiar por su bajo consumo de energía, y qué decir de sus hornos de microondas, en los que, con solo presionar un botón, se pueden cocinar platillos en menor tiempo, con menos grasa, conservando mejor su sabor y consistencia.

Igualmente, los amantes de la música podrán contar con una experiencia musical impactante con los LG TONE Free HBS-FN6. Que, con un sonido claro y espacial de Meridian, su tecnología UVNano y un diseño elegante y cómodo harán que vivas la verdadera experiencia de utilizar auriculares inalámbricos.

Para los que desean mayor comodidad al momento de trabajar o entretenerse su mejor opción será la línea de laptops LG Gram. Estos innovadores dispositivos son ultraligeros, ultra portátiles y con un rendimiento excepcional y una batería de larga duración. Continuando así, el legado de la marca de ofrecer computación para llevar a cualquier lugar.

A la vez, la compañía ha destacado equipos que buscan revolucionar el estilo de vida de sus consumidores y que les permitan disfrutar de las facilidades de un hogar inteligente y cuidar su salud. Como la solución de lavandería de una sola unidad LG WashTower ™ que ocupa la mitad del espacio del piso mientras se ocupa de cargas ultra grandes, LG CordZero™ y otras soluciones de lavandería y cuidado del aire, incluido el LG PuriCare Wearable Air Purifier, entre muchos más.

“Celebramos este 40 Aniversario de LG Electronics en Latinoamérica junto a su equipo de profesionales con presencia en más de 28 países y con una fuerza laboral de más de 74,000 personas –a nivel global-, buscando siempre dar valor agregado a los consumidores por lo que constantemente se desarrollan promociones y alianzas que permitan brindar una experiencia más completa. Adicionalmente, la garantía de aproximadamente 3,100 registros de patentes en 16 países aseguran la calidad y tecnología avanzada de sus productos”, afirmó Luis Eom, presidente de LG Electronics para Centroamérica y el Caribe.

LG Electronics busca continuamente innovar y desarrollar opciones más ecológicas, que le brinden soluciones inteligentes a sus clientes al tiempo que protejan el medio ambiente. En el 2009 anunció su programa de sustentabilidad mundial Life’s Good when it’s Green, iniciativa que se centra en la sustentabilidad a través de Eco-Diseño y Eco-Productos, así como en la reducción de materiales peligrosos, el reciclaje de materiales y el uso de la energía eléctrica de manera responsable frente al cambio climático en el mundo.

Todos estos puntos, antes mencionados, reafirman la trayectoria exitosa de la filosofía de LG Electronics, que se manifiesta día a día con la preferencia de sus consumidores. Al contar con productos que cubren sus necesidades, con diseños vanguardistas y que les ofrecen experiencias tecnológicas innovadoras y con un servicio de primera.