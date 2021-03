$!Liberan barco de contenedores del Canal de Suez

Esta foto satelital de Planet Labs Inc. muestra el carguero Ever Given atrapado en el Canal de Suez de Egipto el lunes 29 de marzo de 2021. El lunes, los ingenieros “reflotaron parcialmente” el colosal buque portacontenedores que continúa bloqueando el tráfico a través del Canal de Suez, dijeron las autoridades sin proporcionar más detalles sobre cuándo se pondría en libertad el buque.