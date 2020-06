$!Llaman al Gobierno oficializar protocolos para reabrir el sector turístico

La República Dominicana se encuentra atrasada con la publicación de los protocolos que se deben utilizar en el sector turístico nacional, según Persia Álvarez, directora de Cristal Internacional para el Caribe y República Dominicana.

“Nosotros estamos atrasados en esa parte, los protocolos debieron de verse oficializados porque ya estamos tarde. Arriba de que haya protocolos nacionales van a tener que cumplir con las regulaciones internacionales que es lo que les interesa a los turoperadores”, expresó la ejecutiva.

Señala que las certificaciones internacionales son importantes y si los hoteles no están certificados los turoperadores no comprarán habitaciones

“Los países emisores se rigen por sus propias leyes y tienen que proteger sus ciudadanos a donde que quieran que vayan...y cuando hay demanda en los hoteles no se ventilan en los tribunales dominicanos, se ventilan en los países originarios de donde son esas personas. Entonces, por más protocolos que tengamos aquí, si no tenemos las certificaciones de organismos de reconocimientos a nivel de los turoperadores, eso no va a servir”, enfatizó.

A pesar de lo antes señalado asegura que el sector turismo de la República Dominicana está preparado en cuanto a los protocolos a implementar para la recepción y permanencia del turista.

De su lado, el doctor José Natalio Redondo, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Norte (Ashonorte), asegura que este fin de semana las autoridades de turismo estarían entregando los protocolos de manejo y reapertura para los hoteles en la República Dominicana.

“Esos protocolos que hemos preparado con mucho ánimo entre todos...son relativamente sencillos, se refieren más que todo a conceptos higiénicos y de prevención”, expresó el también presidente del Grupo Rescue, principal plataforma del turismo de salud en República Dominicana.

Asegura que lo que va a garantizar a la República Dominicana un reposicionamiento rápido en el mercado emisor internacional va a ser ahora “que seamos exitosos en la implementación de esos protocolos porque esos protocolos van a permitir que una muy pequeña proporción de nuestros visitantes puedan atribuirle a su estadía en la República Dominicana la captación de la enfermedad”.

“Yo he trabajado en la revisión de los protocolos oficiales del país, que deben salir hoy, mañana, a más tardar el lunes antes del mediodía porque ya el mercado mundial lo está exigiendo”, indicó el ejecutivo y señaló que se tiene que trabajar ampliamente es el e prestador del servicio.

Agregó que ante la situación que se vive en el país y el mundo con el COVID-19, el elemento que ahora más castiga al sector turismo en el país es el hecho de que las políticas de promoción tienen que ser reenfocadas para poder sacar el mejor provecho posible a la poca cantidad de dinero que se invierte.

“Tenemos que reforzar esas medidas que nos van a garantizar que la población mundial emisoras de turistas nos puedan considerar un destino de salud seguro”, enfatizó.

Tanto la doctora Persia Álvarez, directora de Cristal Internacional para el Caribe y República Dominicana, y el doctor José Natalio Redondo, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Norte (Ashonorte) y presidente del Grupo Rescue, principal plataforma del turismo de salud en República Dominicana, hablaron tras participar en el séptimo conversatorio virtual de Adompretur.