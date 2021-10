$!Los bancos exigirán tarjeta de vacunación a sus clientes

En cumplimiento a la circular 016-21 de la Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que sus asociados requerirán, a partir del próximo lunes 18 de octubre, la presentación de tarjeta de vacunación a la entrada de sucursales y oficinas bancarias.

A través de un comunicado, explica que los visitantes deberán presentar su cédula de identidad y su tarjeta de vacunación, conteniendo por lo menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, a excepción de las vacunas que requieran una sola dosis, explicó la ABA en un documento de prensa.

Aclaró que, ambos documentos pueden ser presentados en original, en copia legible física o fotografía digital. También, pueden mostrarse los resultados de una prueba PCR en original, con detección negativa, con un máximo de siete (7) días de realizada por un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud Pública o un permiso especial emitido por dicho organismo.

El gremio precisó que, acorde a la resolución, de manera transitoria se admitirá la entrada a los establecimientos a las personas vacunadas con una sola dosis y estén dentro del plazo para colocarse la segunda dosis conforme lo anunciado por el ministro de Salud Pública.

En adición, recordó que se mantiene el uso obligatorio de mascarillas, el respeto del distanciamiento físico, desinfección de espacios, así como la ocupación de hasta el 75% de la capacidad del establecimiento, entre otras medidas para evitar el contagio de coronavirus.

La ABA motivó a los usuarios a utilizar los modernos canales digitales, cajeros automáticos y subagentes bancarios habilitados por las entidades de intermediación financiera, donde pueden realizar con rapidez y eficiencia sus transacciones.

Nuevos horarios

En razón del cese del estado de emergencia dispuesto por el Poder Ejecutivo, los bancos múltiples iniciarán un proceso de desescalada de los horarios mantenidos durante la pandemia, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Para noviembre, la ABA especificó que, de lunes a sábado, las sucursales bancarias abrirán entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m., las oficinas ubicadas en centros comerciales comenzarán operaciones a las 10:00 a.m. En tanto, las autocajas abrirán entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m., de lunes a viernes, y los sábados a las 9:00 a.m. En cuanto a oficinas en supermercados, la hora de apertura será a las 9:00 am., de lunes a sábado.

Con relación al cierre operaciones, la ABA indicó que las sucursales bancarias concluirán entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m., de lunes a viernes; mientras, los sábados cerrarán entre 1:00 p.m. y 2:00 p.m. En el caso de las oficinas en plazas comerciales, el horario de cierre será a las 6:00 p.m., de lunes a viernes; y los sábados funcionarán al público hasta las 2:00 p.m., puntualizó.

Las autocajas cerrarán entre 5:00 p.m. y 7:00 p.m., de lunes a viernes; y los sábados entre 1:00 p.m. y 2:00 p.m., indicó el gremio. Señaló que en el caso de las oficinas en supermercados su cierre está previsto entre 5:00 p.m. y 7:00 pm., de lunes a viernes, y los sábados cesarán sus labores entre la 1:00 p.m. y 4:00 p.m.

La ABA indicó que, a partir de diciembre, los horarios de apertura serán fijados entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m., exceptuando los centros comerciales, que abrirán a las 10:00 a.m. En tanto, explicó que el cierre será a más tardar a las 7:00 p.m., de lunes a viernes; y los sábados, el servicio se extendería, como máximo, a las 4:00 p.m.