Los desamparados del sistema de pensiones

“Un día me caí en el trabajo porque el cerebro no le manda el mensaje a las piernas. Entonces, tuve que tomar la decisión de dejar el trabajo porque ponía en riesgo mi vida”, relata apenas con un hilo de voz.

La burocracia que enfrentó Berkys no es exclusiva de las personas con discapacidad que deben pensionarse, sino también ocurre con otros beneficiarios. Alejandro Rodríguez (nombre ficticio para resguardar su identidad), pese a las intensas solicitudes ante los organismos de la seguridad social, no ha podido percibir la pensión de sobrevivencia que le corresponde tras la muerte de su esposa. Le dijeron que su caso no procede porque tiene más de 65 años de edad, pero él reclama que ese requisito no existe en la Ley 87-01 que regula el sistema de Seguridad Social.

Pero, ¿qué dice la Ley 87-01? El requisito para una pensión por sobrevivencia es ser cónyuge, hijos solteros de menos de 18 años de edad, o hijos solteros mayores de 18 años o menores de 21 años de edad que demuestren haber realizado estudios regulares o hijos discapacitados —sin parámetros de edad— de un afiliado activo que fallezca.

El límite de los 65 años que afecta a Alejandro y de 60 años que atañe a Berkys existe. Al menos eso señala el superintendente de Pensiones, Ramón Contreras, quien resaltó que están expresados en los reglamentos y en los contratos pólizas de la Ley 87-01, y que son tan legales como la propia normativa marco de la seguridad social. Incluso, el funcionario indica que antes el límite de edad para cónyuge sobreviviente era de 60 años “y nosotros logramos una modificación hasta los 65 años”.

Destaca que el contrato póliza está amparado en la normativa marco de la seguridad social porque la ley manda a las AFP a que contraten una compañía de seguros, se les paga un 1 % de lo que se dispersa al trabajador y con ese porcentaje se pagan las pensiones de discapacidad o de sobrevivencia “hasta determinadas etapas de la vida”, dice Contreras.

“Definitivamente el contrato póliza es el que da el marco legal a eso. Ahora, cuando una persona no cumplió laboralmente con el tiempo reglamentario para acceder a una pensión al cumplir los 65 años, ese es uno de los problemas que tiene el sistema. Tenemos que trabajar y aportar a nuestra cuenta de capitalización individual para poder tener de donde pensionarnos”, resalta el superintendente de la Sipen.