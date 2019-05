$!Los neumáticos enfrentan a los camioneros y agentes de Digesett

La resolución 2-2019 emitida Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha generado un conflicto entre Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) y los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), según el presidente Fenatrado, Ricardo de los Santos.

De los Santos explicó que la resolución estipula 2.5 milímetros de caucho como mínimo en un neumático y los miembros de las Digesett están aplicando 4.5. Además, dijo que debido a esta medida, decenas de camiones han sido detenidos por los agentes de la Digesett.

Ante la situación presentada, Ricardo de los Santos anunció un paro de sus unidades a partir de las 6:00 AM del próximo martes siete de mayo. Advirtió que esta medida es por tiempo indefinido.

Diario Libre se comunicó con el vocero del Intrant, Viviano de León, quien comunicó que Fenatrado participó en todo el proceso de la resolución 002-2019. “Fenatrado participó en todo el proceso de la elaboración de esa resolución y lo que la Digesett está aplicando es lo que establece la resolución”.

La resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre que se prohíbe el uso e instalación, en los vehículos de motor, de neumáticos no aptos para la circulación, usados, remodelados, recauchutados y caducados incluidos los que hayan ingresado bajo el régimen de admisión temporal sin transformación, que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el Artículo Segundo de esta resolución, que indica: Se considerarán aptos para la circulación, los vehículos cuyos neumáticos cumplan con la concordancia de dimensiones entre la llanta y el neumático; la presión de inflado indicada por el fabricante; la profundidad del relieve debe tener al menos 1.6 mm. para vehículos livianos y 2.5 mm. para vehículos pesados; la banda lateral no debe tener protuberancias, presentar ampollas, deformaciones anormales, roturas, grietas u otros signos que evidencien el desprendimiento de alguna capa o de la banda de rodamiento y que no estén caducados.