$!Los restaurantes dominicanos enfrentan una crisis por partida triple ante la pandemia

El chef Leandro Díaz asegura que el sector de restaurantes se enfrenta en República Dominicana a una crisis por partida triple: una actividad que marchaba, como es tradicional, a ritmo lento en el primer trimestre, las restricciones de consumo relacionadas con los procesos electorales de este año y el COVID-19.

No obstante, considera que el salto que ha dado el país en materia digital representará una salvavidas para un sector que sabe reinventarse.

“Los take outs y los deliverys crecerán desmesuradamente, surgirán nuevas propuestas de experiencias digitales adaptadas a pequeños grupos de manera presencial, los chefs en casa serán una opción que también se verán florecida, los talleres de cocina digitales, master class, asesorías... son solo algunas de las herramientas que estarán siendo explotadas y creo que crecerán y permanecerán mientras vida tengamos”, dice el cocinero dominicano y chef director de Casa Gastronómica SXVII.

Eso no hace que deje de lamentarse por el destino que tendrán muchos negocios del sector gastronómico a todo nivel, que se verán obligados a cerrar sus puertas. Pero la mayoría sobrevivirá, señala Díaz.

“Esa mayoría, que cargará con un enorme compromiso para dar un servicio seguro sin dejar a un lado lo exquisito y lo atractivo, será una competencia aguerrida y muy fructífera por la carga creativa que surgirá de esta guerra para conquistar a los comensales”, manifiesta.

A su juicio, será asunto de meses, una vez superada la crisis por la pandemia, que el país retornará a la normalidad sin dejar a un lado la seguridad por el bien de todos. “Sin la ayuda consciente y solidaria del sector, que incide de manera directa en las operaciones de un restaurante como son los bancos (líneas de crédito, préstamos, inmuebles, etc), las generadoras de electricidad, los arrendatarios, suplidores, impuestos internos, TSS, etc, sería cuesta arriba lograr el objetivo de no solo rescatar el sector, sino fortalecerlo por lo menos en un lapso de 6 meses a 1 año”, destaca el chef.

Díaz recuerda que el negocio de la restauración es uno de los más riesgosos que hay, en términos de inversión y rentabilidad. “Lograr el punto de equilibrio financiero y recuperar el capital invertido no es cosa fácil. (...) Siempre estamos listos para enfrentar nuevos retos porque somos un sector que nunca nos damos por vencido y siempre salimos adelante”, enfatiza el chef.