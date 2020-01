$!Los secretos del “milagro económico” del país analizados por medio internacional

Este pequeño país caribeño, de 10.7 millones de habitantes, que comparte la isla La Española con Haití —la nación más pobre del continente—, está muy lejos de ser rico. El PIB per cápita dominicano a precios constantes es de 7.501 dólares, la mitad del chileno, que es el más elevado de la región. De hecho, es un país con altos índices de emigración, por la gran cantidad de personas que durante muchos años se fueron para buscar mejores oportunidades laborales en otras partes.

“La economía dominicana creció casi 20 veces más que la media de la región durante el cuatrienio 2016—2019. Esta diferencia tan abismal tiene su origen, parcialmente, en que sus ciclos económicos, con frecuencia, no coinciden con los de importantes países de Sudamérica. El boom de las materias primas, incluido el petróleo, prácticamente terminó hace un lustro. Mientras que para América del Sur esto ha tenido efectos recesivos, para República Dominicana ha sido un factor positivo. El Caribe y Centroamérica se benefician de los menores precios de la energía, de los alimentos y de otros productos básicos”, explicó el economista Pedro Silverio Álvarez, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, consultado por Infobae.

No fue un buen lustro para América Latina. En los primeros años de la década pasada concluyó el ciclo alcista de las commodities, que había permitido una bonanza extraordinaria. La región está estancada desde 2013, con un crecimiento promedio de apenas 0.4% del PIB al año, según datos de la Cepal.

En un contexto de estancamiento para la mayoría de los países de la región, hay uno que se diferencia del resto. Si bien no es de los más ricos, crece desde hace cinco años a una tasa de 6,1% promedio, reduce la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Las fortalezas y las debilidades del modelo.

Otro punto a favor de la República Dominicana es que es uno de los países más seguros de Centroamérica y el Caribe, una de las regiones más peligrosas del planeta. Tiene una tasa de homicidios de 10,4 cada 100.000 habitantes, que no es baja, pero está muy lejos de las crisis que atraviesan El Salvador (51), Honduras (40) y Guatemala (22,4). Ciertas condiciones básicas de seguridad son indispensables para que haya un mínimo desarrollo económico.

Por más que República Dominicana está progresando desde hace algunos años, es evidente que aún es una nación con muchos problemas. La mayor debilidad es compartida por casi todos los países de la región, incluso los más ricos: el crecimiento económico no se basa en la elaboración de productos o la prestación de servicios de alto valor agregado, que es la única garantía para un desarrollo sostenible en el tiempo.

El turismo es una fuente de ingresos mucho menos estable. Un desastre natural o la aparición de otros polos de atracción pueden hacer que disminuya el número de visitantes, afectando seriamente la economía nacional. De hecho, entre 2018 y 2019 se desató una crisis por la sucesión de muertes de turistas estadounidenses por extrañas complicaciones de salud. Eso llevó al gobierno a crear el Comité Nacional de Seguridad Turística, para prevenir nuevos decesos.

Algo similar ocurre con la minería. Los precios internacionales son muy volátiles y pueden tener un impacto decisivo en los ingresos nacionales. A esto se suman los riesgos por la contaminación ambiental asociada a un modelo de explotación que genera mucha controversia en el país.

“Esta dinámica de crecimiento tiene una debilidad fundamental: no ha estado acompañada ni ha sido el resultado de transformaciones productivas y de cambios tecnológicos que hayan incrementado la productividad y la competitividad del aparato productivo. Este no se ha transformado y es incapaz de competir en los mercados internacionales. Eso significa que el crecimiento no ha tenido bases sólidas ni propias de largo plazo. Ha resultado de la conjunción de algunos factores externos favorables, como el precio del petróleo y del oro, del flujo de remesas y de la facilidad con la que el gobierno pudo financiar su déficit con crédito externo a bajos tipos de interés, para sostener el gasto público y la demanda agregada. Esos factores pueden desaparecer en cualquier momento, y con ello terminaría la bonanza”, dijo Isa-Contreras.

Las cuentas públicas no están del todo saneadas. El déficit fiscal está en aumento desde hace tiempo, y en gran medida se está compensando con un endeudamiento externo difícil de mantener. Entre los economistas hay consenso en que un ajuste del gasto será indispensable en el futuro inmediato para evitar una crisis.

“Las debilidades principales —dijo Peralta— incluyen una baja fiscalidad, un nivel de endeudamiento que ronda el 50% del PIB, el problema eléctrico, con pérdidas de un 28% de la energía generada por redes defectuosas y problemas con el cobro, la necesidad de aumentar la calidad de la educación para incrementar la productividad, lograr una forma ingeniosa para tratar el tema de la migración haitiana y fortalecer la institucionalidad. Para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y de la reducción de la pobreza, República Dominicana debe realizar una reforma fiscal integral para aumentar los ingresos del Estado, reducir el déficit y el nivel de endeudamiento, y aumentar la inversión pública desde el 2% del PIB actual a 5%, con el objetivo de potenciar el desarrollo futuro”.

Estas señales de alarma revelan un problema más profundo, de índole política. El aumento desmedido del gasto público está en línea directa con la cercanía de las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán el 17 de mayo. El PLD, que presenta como candidato al empresario Gonzalo Castillo, quiere hacer lo posible por permanecer en el poder, pero la tiene más difícil que hace cuatro años. Leonel Fernández se peleó con Medina y fundó su propio partido tras perder las primarias de octubre pasado, en las que denunció fraude.

El enfrentamiento entre los líderes, que estuvo acompañado de acusaciones de corrupción cruzadas, generó una incertidumbre política que también podría tener consecuencias económicas negativas. Muchos actores relevantes del mundo empresarial están optando por posponer inversiones, a la espera del resultado de los comicios. Una prueba de que la fragilidad institucional del país es más seria de lo que parece.

“República Dominicana se encuentra con retos significativos tanto a corto como, sobre todo, a largo plazo. Estos incluyen una desaceleración de la economía estadounidense de la que tanto depende el país y un aumento de la inestabilidad política como resultado de la salida del ex presidente Fernández del PLD. En el largo plazo, la economía dominicana tiene dificultades para mejorar su capital humano, porque el nivel educativo es bajo a pesar de un aumento significativo del gasto, y para desarrollar nuevos sectores económicos”, dijo a Infobae Diego Sanchez-Ancochea, director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford.