RD entre los principales emisores de bonos soberanos de la región

La República Dominicana, con 3,564 millones de dólares, era de los tres principales emisores internacionales de bonos soberanos de América Latina y el Caribe en el primer cuatrimestre de este 2022, siendo los otros dos México y Chile. El año pasado fue el quinto país de 10.

De acuerdo al informe Capital flows to Latin America and the Caribbean, de 2021 y los primeros cuatro meses de 2022, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país se encontraba en una lista de seis que de enero a abril del presente año accedieron al mercado internacional de bonos. Los otros fueron Panamá, Bolivia y Paraguay.

El número de ofertas de República Dominicana en ese periodo fueron dos: cada una por 1,782 millones de dólares, con vencimiento una al 2029, y un cupón de 5.5 %, y la otra al 2033, y un cupón de 6.0 %.

En febrero pasado, cuando se informó sobre dicha emisión, el Ministerio de Hacienda informó que 1,264 millones de dólares se destinaron a la operación de manejo de pasivos y el resto, 2,300 millones de dólares, serán para cubrir parte del financiamiento externo previsto en el Presupuesto General del Estado de este 2022.

El año pasado el país hizo cuatro ofertas. En el primer cuatrimestre de 2021, el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una emisión de bonos soberanos por 2,500 millones de dólares, en el mercado internacional. La transacción se estructuró en dos tramos: una reapertura de un bono ya existente por 1,000 millones de dólares, con vencimiento en el 2030, a un rendimiento de 3.87 %, y un nuevo bono de 1,500 millones de dólares con vencimiento en el 2041, a un rendimiento de 5.3 %.

En el segundo cuatrimestre del año pasado, AES Dominicana también hizo una emisión de deuda por 300 millones de dólares en el mercado internacional, a una tasa de interés de 5.70 % anual, con vencimiento al 2028, colocada en Nueva York.

Asimismo, República Dominicana en ese periodo hizo dos emisiones: una por 81,442 millones de pesos (1,432 millones de dólares), a una tasa de 8.6 % y vencimiento al 2031, y otra por 35,315 millones de pesos (621 millones de dólares), a 8 % y al 2028, registra el informe de la Cepal.

A marzo del presente año, la deuda externa del país con acreedores privados por concepto de bonos ascendía a 27,734.3 millones de dólares, que representaban el 76.2 % de la deuda externa total, de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda.

¿Qué es un bono soberano? *Tomado de la firma Analytica Los bonos soberanos son bonos emitidos específicamente por el Gobierno a razón de obtener dinero para financiar servicios gubernamentales y déficits presupuestarios. Son un certificado de deuda, es decir, una promesa de pago futura. Están considerados como los más seguros del mercado, ya que tienen el respaldo de los gobiernos centrales, lo que hace que sean de alta calidad por el escaso riesgo de impago que suponen. Pero cuando la probabilidad de un país de afrontar un pago disminuya, entonces aumentará el riesgo de este bono.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/17/tabla-bonos-6a15bedd.png

Récord histórico

La Cepal destaca en su informe que la emisión total de bonos de América Latina y el Caribe en los mercados internacionales alcanzó los 149,000 millones de dólares en 2021, “rompiendo un récord histórico”, siendo 3 % más que en 2020 y 2 % más que el récord anual anterior alcanzado en 2017.

“Anticipándose a condiciones de endeudamiento externo más estrictas en 2022, muchos emisores acudieron a los mercados internacionales de bonos para fijar tasas de interés globales bajas en medio de una fuerte demanda de los inversionistas”, observa la Cepal.

Sin embargo, agrega que, en los primeros cuatro meses de 2022, la emisión de bonos internacionales de la región se desaceleró en relación con el ritmo del año anterior. Con 38,000 millones de dólares, fue 42 % inferior al mismo período en 2021, “ya que la postura de política monetaria más estricta de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la guerra en Ucrania contribuyeron a aumentar los costos de financiamiento”.