La República Dominicana ya no es un país tercermundista, a juicio de Abinader

La República Dominicana dejó de ser un país tercermundista y ahora es una nación de "ingresos medios". El planteamiento es del presidente Luis Abinader, quien exhortó cambiar la percepción de cómo nos "vemos nosotros mismos".

"Yo creo que tenemos que tener que ir cambiando también cómo nos vemos a nosotros mismos y tenemos que asimilar, además, cómo nos ve el mundo, nosotros la República Dominicana. Nosotros somos ya un país de ingresos medios, no somos el país tercermundista, somos un país de ingresos medios", adujo.

El mandatario basó su planteamiento en los logros económicos que, entiende, ha experimentado en el país en los últimos años.

Citó, por ejemplo, que el per cápita dominicano actual está en 11,300 de dólares por personas. "Cuando llegamos al gobierno era de unos 8,600 dólares", manifestó.

En ese espacio, que se realiza cada lunes en el Palacio Nacional, el presidente hace un encuentro con periodistas y, precisamente de una pregunta de uno de los asistentes, fue que salió la aseveración del gobernante.

"O sea, somos un país de ingreso medio" Luis Abinader Presidente de la RD “

Otro ejemplo del crecimiento de la nación dominicana puesto por el jefe de gobierno son los ingresos que les generan al país las zonas francas. Dijo que el país está exportando 2,600 millones de dólares en productos de dispositivos médicos.

"En tecnología, no te voy a decir que la más avanzada, pero una tecnología ya media, con bastante tecnología y sostificación en esa área", detalló durante LA Semanal con la Prensa.

En productos eléctricos y circuitos eléctricos, Abinader dijo que las exportaciones rondan los 700 millones de dólares.

"También, tenemos un Ministerio de Educación que me gustaría que explicara todo lo que estamos haciendo en esa parte de tecnología y yo quiero también decir que los jóvenes que están saliendo de las universidades, graduados también en estas áreas de tecnologías encuentran trabajo", dijo en relación a los estudiantes de escuelas públicas que participaron en la competencia internacional de robótica FIRST Lego League 2024, (FLL), que fomenta en los participantes el trabajo en equipo, diversión, descubrimiento, inclusión, impacto e innovación. Dijo que nueve equipos de escuelas ganaron en esta competencia. Algunos de ellos fueron invitados ayer al Palacio Nacional y el mandatario los reconoció.

¿Qué es el per cápita?

La renta per cápita, PIB/PBI per cápita o ingreso per cápita es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico.

Se calcula dividiendo el PIB total por la cantidad de habitantes de la economía.