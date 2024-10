Reforma fiscal contempla eliminar la exoneraciones de vehículos a los legisladores

El proyecto de Modernización Fiscal o reforma fiscal que presentó el gobierno este lunes también contempla la eliminación de la cuestionada exoneración de impuestos en la importación de vehículos que tienen los legisladores.

El proyecto fue depositado este martes en la Cámara de Diputados.

Con la Ley 21-87, los legisladores tenían un tope de 18 mil dólares para la importación de vehículos. Luego, en 1996 se modificó el artículo 2 que establecía ese monto a través de la ley No. 57-96 que permitió sin tope alguno "la importación libre de impuestos de un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindraje, CIF, etc. El vehículo que importe estará exento de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos, multas, etc., así como también cualquier restricción o prohibición existentes".

Para establecer esa ley, el legislador consideró que "la investidura de un legislador de la República, representante del primer poder del Estado, conlleva una alta representatividad a la par con los países amigos y que con los 18 mil dólares que contemplaba la normativa anterior solo podían adquirir un vehículo usado de dudosas condiciones de seguridad".

Veintiocho años después, el gobierno de Luis Abinader busca derogar este artículo con el objetivo de aumentar las recaudaciones. En su lugar, propone el establecimiento de una asignación al inicio de cada período de elección que permita a los legisladores comprar un vehículo para el desempeño de sus funciones.

El gobierno dijo, en la persona del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que la propuesta de ley de modernización fiscal busca elevar el nivel de desarrollo del país, mejorando los servicios de educación, salud, seguridad, transporte, salarios, ayudas sociales.

Contempla un incremento general y sectorizado de impuestos, eliminación de exoneraciones e incentivos fiscales, así como una reestructuración del pago de anticipos.

El gobierno estima que la recaudación total sería de RD$122,486.6 millones, para un estimado de 1.5 % del % PIB.

En desglose, los Impuestos sobre la Renta (ISR) en personas jurídicas sería de RD$ 22,195.1 millones para un 0.3 %. Los ISR en personas físicas, RD$ 5,285.0 para un 0.1 %.

Los impuestos a la propiedad, RD$ 6,773.3 para 0.1 %. Los impuestos sobre el valor agregado, RD$ 75,230.7 para un 0.9 % y los impuestos selectivos al consumo, RD$ 13,002.5 para un 0.2 %.