Finjus exhorta a buscar consenso sobre proyecto de reforma fiscal

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) instó este lunes a las autoridades a buscar consenso sobre el proyecto de Ley de Modernización Fiscal que actualmente cursa en el Congreso.

"Nos preocupa que una reforma fiscal de la dimensión que ha planteado el Gobierno dominicano no haya sido precedida de diálogos con los diferentes sectores con el objetivo de buscar, si bien no unanimidad, al menos consensos básicos, sin que esto signifique cuestionar la potestad del Estado de actuar con una visión general de la economía y la sociedad y no sólo en función de uno u otro sector en particular", plantea Finjus en una nota de prensa.

La entidad entiende que todavía hay tiempo para emprender el diálogo, primero, para reducir el grado de incertidumbre que se ha creado en todos los sectores de la vida nacional y, segundo, en procura de lograr puntos de equilibrio que conduzcan a una "verdadera reforma fiscal integral y no sólo a una reforma tributaria".

Reducir el gasto público

La fundación que aboga por la transparencia y la buena gobernanza en el país, coincide con otros sectores de la sociedad, al sostener que en los actuales momentos es vital reducir el gasto público.

"La reforma fiscal no puede ser enfocada a incrementar los impuestos de todos los sectores sociales sin un esfuerzo para reducir y redefinir el gasto público. Tampoco se conseguirán los resultados deseados si la reforma afecta el ahorro y la inversión, bases fundamentales de la economía privada. Igualmente, hay que medir muy bien el impacto que la reforma fiscal pueda tener en la generación de divisas y la creación de empleos", planteó Finjus.

La organización no gubernamental, resaltó que los logros económicos de República Dominicana son el resultado de un modelo que ha incentivado el turismo, las exportaciones tanto de zonas francas como nacionales, el aporte de las remesas de los dominicanos en el exterior, la expansión de los servicios, la construcción y otros renglones económicos.

Invitó al Gobierno a tener presente a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los cuales están los trabajadores y la clase media, quienes se verían impactados por algunos de los esquemas impositivos que se buscan establecer.

Al igual que algunos actores de la oposición, Finjus criticó que el Gobierno dominicano haya sometido simultáneamente tres reformas cruciales de forma simultánea: constitucional, fiscal y laboral. Considera que eso genera incertidumbre por tratarse de propuestas cruciales que requieren análisis ponderados y búsqueda de consenso.