Magín Díaz: "Estos ocho años de gobierno van a ser los de menor inversión en 60 años"

La República Dominicana atraviesa un período de baja inversión pública sin precedentes en los últimos 60 años, según advirtió este jueves el economista Magín Díaz, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), durante el encuentro Visión de Negocios 2025, organizado por la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr).

El economista precisó que el gasto en infraestructuras está más cerca del 2 % del producto interno bruto (PIB) que de un 3 %. "Entonces, un país en este estadio de desarrollo no puede seguir creciendo sostenidamente y manteniendo calidad de vida con una inversión en infraestructura pública del 2 % del PIB. Eso no existe. No existe", expresó.

Calculó que, para un país como la República Dominicana, la inversión pública tendría que ser al menos del 4 % o 5 % del PIB. Citó que, cuando Joaquín Balaguer era presidente, el presupuesto se encontraba en un extremo, con inversiones que representaban el 6.7 % del PIB. "Mucha de la infraestructura que hay ahora es la que hizo Balaguer en los años 70", sostuvo.

Agregó que, con Leonel Fernández, la inversión fue del 4.4 %, lo que calificó como un esfuerzo extraordinario, mientras que, con Danilo Medina, se fue cerrando la restricción presupuestaria, bajando al 3 % del PIB.

La proyección del gobierno actual, encabezado por el presidente Luis Abinader, es que será del 2.2 % del PIB en los próximos cuatro años. "Eso va a llevar a que estos ocho años de gobierno sean los de menor inversión pública desde principios de los años 60", deploró.

"Eso uno lo está viendo en la mala calidad de vida que se tiene: los tapones, las carreteras en mal estado, la falta de infraestructura pública", agregó. Además, recordó la necesidad de una reforma que ayude a estabilizar las finanzas públicas, lo que daría mayor holgura al Banco Central para un manejo monetario que permita una reducción de las tasas de interés a largo plazo.

Reforma fiscal: una necesidad ineludible

"No hay duda", dijo, "se necesita una reforma y la sociedad se tiene que poner de acuerdo. No hay un momento óptimo para hacer una reforma. El año pasado decían que no se podía porque estábamos creciendo y que íbamos a dejar de crecer. Ahora el argumento es que no se puede porque no estamos creciendo mucho. La realidad es que se han hecho reformas en medio de crisis, y esas reformas fiscales son las que han sacado al país adelante", explicó.

Durante su participación en el panel Tendencias y contexto económico global del encuentro empresarial de la Amchamdr, citó como ejemplo las reformas implementadas por Joaquín Balaguer en 1992 y por el gobierno del 2004, que fueron clave para recuperar la estabilidad económica.

A pesar del panorama y las presiones internacionales, el exdirector de la DGII reconoció que el país aún goza de un riesgo país bajo y de variables macroeconómicas favorables. No obstante, enfatizó que eso no debe desviar la atención de los problemas estructurales pendientes, con el déficit fiscal como uno de los más urgentes.