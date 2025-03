Abinader insta a los dominicanos a superar el pesimismo y creer en el potencial de la economía

El presidente Luis Abinader hizo un llamado este martes a los dominicanos para que dejen atrás el pesimismo y confíen en el potencial de la economía local.

"Durante demasiado tiempo nos dijeron que no podíamos, pero la historia demuestra lo contrario. Cada obstáculo superado y cada meta alcanzada son prueba de que los dominicanos no nos rendimos. No estamos atados al pasado ni limitados por el miedo. Porque cuando el mundo duda, nosotros decidimos. Y cuando otros se detienen, la República Dominicana avanza", expresó.

Abinader fue el orador invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), donde, en un discurso de poco más de 22 minutos, resumió su gestión y celebró que el país haya registrado un crecimiento económico del 5 %, por encima del 2.5 % de América Latina.

En sus palabras, destacó: "Hoy les invito a ver nuestra realidad con nuevos ojos. Si la economía crece, si la inversión se expande, si hay más empleo y oportunidades, ¿por qué muchos dominicanos siguen creyendo lo contrario?"

"Es hora de dejar atrás el pesimismo -agregó- y reconocer lo que realmente somos: una nación fuerte, resiliente y con un futuro lleno de posibilidades. Porque sabemos que, cuando el mundo titubea, es nuestra determinación la que construye cimientos sólidos".

Abinader destacó las nuevas oportunidades que se presentan en varios sectores con la tecnología y la sostenibilidad, subrayando que el país está en un momento clave para abrir una nueva etapa de desarrollo económico.

"Debemos temer a la complacencia, que nos ciega ante los retos por conquistar. El pesimismo no reconoce nuestros avances y debilita nuestra alma colectiva", reflexionó.

El presidente hizo un llamado a los dominicanos para que miren el futuro con determinación, sin aferrarse a las dudas, sino con la certeza de que es posible construir un país aún mejor. "La República Dominicana de hoy está más fuerte, más próspera y mejor preparada que nunca para el futuro", aseguró.

Colaboración con los Estados Unidos

Abinader también resaltó la histórica relación de colaboración con los Estados Unidos, que continúa siendo el principal socio comercial de la República Dominicana. En 2024, más del 53 % de las exportaciones nacionales tuvieron como destino el mercado estadounidense, alcanzando los 6,914 millones de dólares.

"No solo compartimos intereses comerciales; somos socios en inversión, seguridad, innovación, creación de empleo y desarrollo económico. Las empresas estadounidenses han confiado en nuestro país como un destino seguro y rentable para sus inversiones, apostando por sectores clave como el turismo, las zonas francas, la manufactura, la energía, la minería y los servicios financieros", indicó Abinader.

A las empresas estadounidenses, el presidente les reiteró el compromiso de su gobierno para seguir fortaleciendo un clima de negocios favorable, basado en la transparencia, la estabilidad y la seguridad jurídica.

Un resumen de su gestión

El presidente también subrayó los logros económicos alcanzados en su gestión.

La economía de la República Dominicana creció un 5 % en 2024, superando ampliamente el promedio de América Latina, que fue del 2.5 %. Esto consolida al país como una de las economías de mayor expansión de la región y sienta las bases para alcanzar un objetivo ambicioso: duplicar el tamaño de la economía en la próxima década y alcanzar un ingreso per cápita de 15,000 dólares.

Destacó el compromiso del Gobierno con una economía inclusiva, enfocada en ampliar la clase media, que se espera crezca del 40 al 50 % de la población en los próximos años.

La estabilidad económica, la paz social y la agenda de reformas han convertido a la República Dominicana en el principal receptor de inversión extranjera en Centroamérica y el Caribe, dijo Abinader.

En 2024, la inversión extranjera directa alcanzó un récord de 4,512 millones de dólares, marcando el tercer año consecutivo con inversiones superiores a los 4,000 millones.

Este éxito se ha reflejado también en un fuerte desempeño en las exportaciones, que alcanzaron los 13,852 millones de dólares, un crecimiento del 7.1% respecto a 2023 y un 23.8% más que en 2019.

"Proyectamos superar los 17,000 millones en exportaciones en los próximos cuatro años", adelantó el presidente, destacando también el impacto positivo de los altos precios de los metales preciosos y de las tierras raras, cuyos yacimientos en el país representan una fuente de riqueza aún por explorar.

El presidente hizo énfasis en los avances macroeconómicos, destacando la reducción de la deuda pública consolidada del 61 al 57.5 % del producto interno bruto (PIB) entre 2020 y 2024. También subrayó la emisión de bonos verdes soberanos por 750 millones de dólares, lo que representa un logro financiero significativo.

En términos de empleo, el país ha creado 165,000 nuevos puestos formales en 2024, lo que ha reducido la tasa de desempleo a un mínimo histórico del 4.8 %. Además, la pobreza ha disminuido del 23 al 18.98 %, sacando a 440,000 personas de la pobreza en solo un año.

También mencionó el aumento del 38.1% en el salario mínimo real desde 2018, colocando a la República Dominicana entre los países de América Latina con mayor crecimiento en este indicador.

"Estamos promoviendo sectores con gran potencial de crecimiento, como las energías renovables, la economía digital, la agroindustria, la biotecnología y el turismo sostenible", concluyó el presidente.

