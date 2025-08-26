El Gobierno proyectó que el dólar estaría por encima de RD$61 y, el próximo año, sobre los RD$63

Para 2026, la tasa de cambio promedio se ubicaría en 63.79 pesos por dólar, según proyecciones. ( FUENTE EXTERNA )

Pese a que la economía dominicana registró durante el último mes una aceleración en la depreciación del peso frente al dólar, el aumento de la tasa de cambio se mantiene dentro de las estimaciones realizadas por las autoridades para este año.

Entre enero y el 25 de agosto de 2025, la venta de la divisa promedió 61.15 pesos por cada dólar en el mercado spot, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), un monto ligeramente inferior a los 61.19 pesos, en promedio, que proyectó el Gobierno.

Aunque la tasa de cambio se ha mantenido dentro del rango esperado, entre julio y los 25 días transcurridos de agosto, la moneda extranjera tuvo una apreciación de un 2.3 % frente al peso, al pasar de 60.67 pesos por dólar a 62.07, según el BCRD.

Ayer, el presidente de la República, Luis Abinader, explicó que el aumento de la tasa del dólar se encuentra dentro de la política monetaria del Banco Central.

De igual forma, Abinader declaró que la citada institución monetaria y financiera cuenta con las reservas para cualquier estabilización de la divisa. Al pasado julio, el BCRD registraba reservas netas por 14,199 millones de dólares.

En sondeos realizados ayer por Diario Libre, a través de la página web de las principales entidades financieras del país, se confirmó que la moneda estadounidense se cotizaba por encima de los 63 pesos, alcanzando en algunos bancos y asociaciones de ahorro y préstamos los 63.10 pesos.

Proyección para 2026

De igual forma, para el 2026 las autoridades estiman que la tasa de cambio promedio se ubique en 63.79 pesos por cada dólar, proyectando un aumento de un 4.25 % con relación al actual período.

Así está contenido en el informe Panorama Macroeconómico 2025-2029, publicado en junio de 2025 por el desaparecido Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el cual se establece que la tasa de cambio irá ascendiendo progresivamente, hasta alcanzar los 71.75 pesos en 2029.