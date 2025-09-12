Misión del FMI: paz social en RD y la política monetaria desembocan en altos flujos de inversión

La misión del FMI durante el encuentro con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y funcionarios de la entidad. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, encabezó la reunión de cierre de la misión correspondiente al Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya delegación expuso sus impresiones después de los encuentros que durante dos semanas sostuvo con el sector público y privado, y la sociedad civil.

"Un concepto destacable y común en el desarrollo de nuestras visitas es el de paz social como modelo de país, así como la búsqueda de consensos entre diferentes sectores, lo que es muy especial en la República Dominicana, ya que, combinado con políticas monetarias robustas y estabilidad económica, desemboca en altos flujos de inversión", expuso el jefe de la misión, Ricardo Llaudes, según una nota de prensa.

Llaudes destacó "la percepción de optimismo que han expresado en sus reuniones los distintos representantes del sector privado, dejando atrás un sentimiento de incertidumbre". Atribuyó esto en gran parte a las políticas implementadas por el BCRD para apoyar la liquidez "y cuyos efectos ya se están notando".

Agregó que se observa "una baja significativa de las tasas de mercado, lo que ha repercutido en los sectores productivos".

"Todo esto en un contexto donde la inflación se ha mantenido anclada, dentro del rango, por tres años consecutivos", indicó.

Conforme la nota de prensa, el jefe de la misión señaló que la expectativa del sector privado por el aumento de la inversión pública, ya reflejada en el presupuesto complementario, también vaticina una visión de futuro con una clara perspectiva de afianzar más el crecimiento.

Indicó que "el acierto de aunar los esfuerzos en la política fiscal y monetaria resultará en avances de consolidación de índices favorables, que tendrán su repercusión en el medio y largo plazo".

Diagnóstico acertado

Valdez Albizu consideró muy acertado el diagnóstico realizado por la misión. Resaltó el clima de inversión creciente y de estabilidad económica con el que coinciden los sectores consultados.

Según Valdez Albizu, "en un futuro, el Banco Central que valora el acompañamiento siempre valioso del FMI en momentos de incertidumbre internacional, requerirá el asesoramiento del organismo en materia técnica y de orientación, especialmente en la implementación de nuevas medidas que refuercen las estrategias actuales, profundicen en las reformas y abran nuevas posibilidades de crecimiento".

Valdez Albizu ponderó la importancia de la coordinación de las política fiscal y monetaria para garantizar el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la paz social, la seguridad jurídica y el buen clima de inversión que prevalece en el país.

La misión del Artículo IV del FMI estuvo encabezada por su director ejecutivo por Brasil y presidente de la silla de países a la cual pertenece la República Dominicana, André Roncaglia, y también por Pamela Beatriz Madrid, economista senior; Nathaniel Arnold, representante, y Gerardo Peraza, representante residente en Centroamérica, Panamá y para el país.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; y el asesor de la Gobernación, Julio Andújar Scheker, entre otros funcionarios.