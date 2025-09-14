Exportaciones alcanzaron los 9,485 millones de dólares entre enero y agosto

Estados Unidos y la India fueron los principales destinos de las exportaciones dominicanas. ( FUENTE EXTERNA )

Las exportaciones de mercancías alcanzaron un récord de 9,485.1 millones de dólares entre enero y agosto de 2025, para un crecimiento interanual de un 10.4 % en comparación con el mismo período del año pasado, según informó la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla.

Los principales productos exportados fueron el oro en bruto, con 1,383.0 millones de dólares, equivalente al 14.6 % del total. Le siguieron los instrumentos y aparatos médicos, con 831.9 millones (8.7 %) y los cigarros puros, con 656.6 millones de dólares (6.9 %). También se destacó el cacao en grano, que registró un crecimiento absoluto de 191.3 millones en comparación con 2024.

En cuanto al comportamiento por régimen, las exportaciones nacionales totalizaron 3,482.1 millones de dólares en el período enero–agosto, evidenciando un crecimiento de un 33.7 % respecto a 2024. Las zonas francas aportaron 5,786.4 millones de dólares, consolidándose como motor del comercio exterior dominicano.

"Estos resultados confirman el impacto positivo de la política nacional de fomento a las exportaciones, en la que la articulación público-privada, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de la oferta exportable se han consolidado como pilares fundamentales para el crecimiento económico y la proyección internacional de la República Dominicana", destacó Riveiro.

En términos específicos, en agosto las exportaciones registraron un valor de 1,234.7 millones de dólares, equivalente a un incremento interanual de 11 %. Este dinamismo estuvo impulsado por el crecimiento en productos clave como oro en bruto (82 millones de dólares), cacao en grano (14.1 millones), tabaco en rama (8.5 millones) y barras de hierro (6.6 millones de dólares).

Destinos de las exportaciones

Por su parte, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de la República Dominicana, con exportaciones que alcanzaron los 584.5 millones de dólares, lo que equivale al 47.3 % del total. Le siguieron India, con 163.7 millones y un crecimiento interanual de un 64.2 %, y Haití, que registró exportaciones por 108.7 millones de dólares, reflejando un incremento de un 42.3 %.

De manera particular, en agosto el régimen nacional reportó exportaciones por 481.2 millones de dólares, lo que significó un alza interanual de un 39.4 %. A su vez, las zonas francas registraron 728.6 millones de dólares, admisión temporal 18.2 millones y las reexportaciones ascendieron a 6.7 millones de dólares.