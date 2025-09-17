Valdez Albizu y Magín Díaz reciben a representantes del Gafilat

Héctor Valdez Albizu y Magín Díaz en el encuentro con el secretario del Gafilat. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, recibieron la visita de Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental creada para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Valdez Albizu agradeció la iniciativa del encuentro, expresando que "desde el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Superintendencia de Bancos y demás instituciones del sector financiero se trabaja en el marco normativo de este ámbito de supervisión, al amparo de la Ley 155-17 de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley Monetaria y Financiera, cuyo fin es establecer el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero".

En tanto, Díaz, quien preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), aseguró que el país está seriamente comprometido en el cumplimiento de las medidas recomendadas por el Gafilat, expresando que "estamos muy bien encaminados".

Agregó que "en el último período se han incorporado medidas en nuevos sectores para su control y supervisión, siendo el Banco Central un ancla en el proceso, gracias a su apoyo prestado en todo momento. Las dos instituciones les hacemos llegar nuestra total disposición de cooperación y diálogo de cara a conseguir renovados avances", informó el BCRD en una nota de prensa.

El secretario ejecutivo de Gafilat manifestó que "República Dominicana, a través de la Unidad de Análisis Financiero, tiene un liderazgo regional importante en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y sirve de ejemplo a sus pares en otras jurisdicciones".

Fullin estuvo acompañado por miembros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), encabezados por su directora general, Aileen Guzmán, y su director técnico, Bienvenido Roberts.

La UAF es el coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Ministerio Público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.

Esteban Fullin recordó que "cuando realizamos la cuarta ronda de evaluación en diferentes países, los resultados demostraron el compromiso del país con los estándares internacionales, lo que repercutió en su activo reputacional".

A su vez, señaló que "cuando realicemos la quinta ronda de evaluación, estaremos enfocados en la efectividad, resultados claros y el entendimiento del país de las 40 recomendaciones de GAFI, conforme a los riesgos de cada jurisdicción, e incorporaremos en la evaluación la observación de las medidas de control dirigidas a los proveedores de activos virtuales y las actividades y profesiones no financieras designadas".

Ronda de evaluciones

Esta visita es realizada como parte de la preparación para la quinta ronda de evaluaciones mutuas que realiza el Gafilat, reafirmando el apoyo del organismo a los países evaluados, donde el BCRD y Hacienda mostraron los avances en esta materia y se comprometieron a continuar realizando las acciones necesarias para llevar al país fortalecido en la próxima ronda de evaluaciones.

Para tal efecto, vendrán 18 expertos en la materia que contribuirán a realizar una evaluación del cumplimiento de las disposiciones que indica la Ley sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y se espera que el sector financiero comience sus evaluaciones internas para adecuarse y no incurrir en incumplimientos a los 40 principios de Gafilat.

La entidad agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, según explica una nota de prensa.

En el encuentro participaron, además, la vicegobernadora del BCRD, Clarissa de la Rocha de Torres; el miembro de la Junta Monetaria, Ricardo Rojas León; el gerente, Ervin Novas Bello, el contralor, José Taveras Lay, entre otros funcionarios.