El Banco Central reduce su tasa de política monetaria después de nueve meses congelada

Vista de Santo Domingo. El BCRD informó que las tasas de interés bancarias han comenzado a disminuir. ( MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE )

Tras nueve meses congelada en 5.75 %, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de septiembre de 2025, redujo su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, llevándola a 5.50 % anual.

Asimismo, el BCRD bajó la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (repos a un día) de 6.25 a 6.00 % anual. Sin embargo, la institución decidió mantener invariable la tasa de depósitos remunerados (overnight) en 4.50 % anual.

Para esta medida, se tomó en consideración que, aunque persiste la incertidumbre global, las condiciones financieras internacionales se están tornando menos restrictivas, según una nota de prensa de la entidad monetaria.

La medida del Banco Central dominicano se produce luego de que a mediados de la semana pasada la Reserva Federal estadounidense (Fed) decidiera reducir la tasa de interés también en 25 puntos básicos, llevándola a 4-4.25 %.

En esa nación norteamericana las perspectivas de crecimiento permanecen moderadas, proyectándose una expansión de 1.7 % en 2025, según Consensus Forecasts. Por otro lado, la inflación se situó en 2.9 % en agosto, por encima de la meta de 2.0 % de la Fed.

En tanto, el mercado laboral de ese país muestra señales de debilitamiento con revisiones importantes a la baja en las cifras de generación de empleos. Ante este escenario, la Fed redujo la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos y se prevé que realice dos recortes adicionales en su tasa antes de finalizar el año.

En el ámbito nacional, para la decisión se tomó en cuenta que la inflación se ha mantenido desde el primer semestre de 2023 dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0, ubicándose la inflación interanual en 3.71 % en agosto de 2025, mientras la inflación subyacente, que excluye los precios de los componentes más volátiles de la canasta, se ubicó en 4.32 %, en torno al centro de la meta.

La reducción de 25 puntos básicos en la TPM tiene como objetivo propiciar condiciones monetarias más flexibles, que contribuyan a dinamizar la demanda interna. De forma complementaria, se han desembolsado a la fecha 62,000 millones de pesos del programa de provisión de liquidez por 81,000 millones aprobados por la Junta Monetaria en junio, contribuyendo a la canalización de crédito a los sectores productivos en condiciones favorables.

Reducción de tasas de interés

El BCRD informó que las tasas de interés bancarias han comenzado a disminuir ante mayores niveles de liquidez en el sistema financiero y en la medida en que se normaliza el mecanismo de transmisión de la política monetaria.

De igual forma, destacó que el crédito privado en moneda nacional registra un crecimiento interanual superior al 8.5 % al cierre de septiembre y se proyecta que acelere su ritmo de expansión hasta ubicarse entre 10 y 12 % interanual al cierre del año.

"Adicionalmente, se está observando un mayor impulso en la inversión pública, consistente con el incremento del gasto de capital previsto en el presupuesto reformulado del Estado para 2025", indicó el banco.

De esta forma, se espera que la coordinación de las políticas monetaria y fiscal contribuyan a la recuperación gradual de la economía dominicana en los próximos trimestres, sentando las bases para una expansión que pudiera ubicarse entre 4.0 y 5.0 % para 2026, puntualiza el documento.