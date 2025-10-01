×
El Banco Mundial da asistencia sobre lavado de activos

Intercambio con autoridades y sector privado identifica oportunidades de mejora

    El Banco Mundial da asistencia sobre lavado de activos
    Superintendente Alejandro Fernández valora el acompañamiento internacional. (FUENTE EXTERNA)

    La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica del Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

    El programa se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de vigilancia y alerta temprana con la implementación de un modelo de supervisión basado en riesgos y no solo en cumplimiento. 

    La asistencia se inició en marzo de este año, con varias sesiones virtuales, y concluyó con una visita a la sede del ente supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo participaron integrantes de los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la institución.

    Valora acompañamiento

    El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la institución valora altamente el acompañamiento del Banco Mundial, que contribuye a robustecer las capacidades de la organización y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.

    Dentro de esta iniciativa se realizó un intercambio con autoridades nacionales y representantes del sector privado para identificar oportunidades de mejoras y colaboración. 

