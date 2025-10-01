El Banco Mundial da asistencia sobre lavado de activos

La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica del Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El programa se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de vigilancia y alerta temprana con la implementación de un modelo de supervisión basado en riesgos y no solo en cumplimiento.

La asistencia se inició en marzo de este año, con varias sesiones virtuales, y concluyó con una visita a la sede del ente supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo participaron integrantes de los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la institución.

Valora acompañamiento

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la institución valora altamente el acompañamiento del Banco Mundial, que contribuye a robustecer las capacidades de la organización y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.

Dentro de esta iniciativa se realizó un intercambio con autoridades nacionales y representantes del sector privado para identificar oportunidades de mejoras y colaboración.