Economía dominicana crece 1.5 % en agosto y acumula un 2.3 % en 2025

El Banco Central redujo esta semana la tasa de política monetaria para dinamizar la demanda interna. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

La economía dominicana registró un crecimiento interanual de un 1.5 % durante el pasado agosto, de acuerdo con las cifras preliminares del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Durante los primeros ocho meses de 2025, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) acumuló una expansión de solo un 2.3 %, ligeramente por debajo del 2.4 que registró entre enero y julio, según los datos del BCRD.

Entre enero y agosto de este año, se observó una desaceleración en sectores de alto encadenamiento productivo, como construcción y manufactura, comunicó recientemente la institución monetaria y financiera.

El IMAE, correspondiente al pasado agosto, mostró una desaceleración de 1.4 puntos porcentuales con relación al crecimiento de julio, cuando fue de 2.9 %. El octavo mes del año fue el de menor expansión del indicador este 2025, solo por detrás de febrero (0.7 %) y junio (1.1 %).

Demanda interna

Esta semana el banco anunció la reducción de 25 puntos básicos en su tasa de política monetaria, llevándola de 5.75 % a 5.50 % anual, "con el objetivo de propiciar condiciones más flexibles que contribuyan a dinamizar la demanda interna".

En su informe sobre la economía en el primer semestre de 2025, el BCRD explicó que la moderación en el ritmo de expansión del IMAE estaba asociada a una desaceleración de la demanda interna, particularmente de la inversión, componente propenso a reaccionar ante cambios en las expectativas de los agentes económico, las cuales han sido afectadas por las condiciones de incertidumbre imperantes en el entorno internacional.