Valdez Albizu
Valdez Albizu

Valdez Albizu a sociedades internacionales: les insisto con que elijan a RD por su estabilidad

Durante un encuentro con el presidente del TSE se abordó la importancia de la institucionalidad y las garantías jurídicas para la atracción de inversión extranjera

    Valdez Albizu a sociedades internacionales: les insisto con que elijan a RD por su estabilidad
    Ygnacio Pascual Camacho y Héctor Valdez Albizu. (FUENTE EXTERNA)

    El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió una visita de cortesía del presidente del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Pascual Camacho, a fin de desarrollar puntos en común sobre la importancia del marco jurídico como factor esencial de estabilidad, clave para la atracción de inversión extranjera directa.

    Durante el encuentro, Valdez Albizu destacó que la paz social, unida a un marco jurídico "estable y garantista de la ley" incide de manera esencial en las decisiones de corporaciones internacionales que eligen al país como destino de su capital.

    "Casi cada mes nos visitan representantes de sociedades como JPMorgan, Bank of America, Citi Group, Goldman Sachs o Morgan Stanley, entre tantos otros, que evalúan y valoran la estabilidad macroeconómica, el clima social y jurídico de nuestra nación" detalló.

    "Por ello, les insisto como uno de mis principales argumentos en que deben continuar eligiendo a República Dominicana por su estabilidad y su constatado régimen de derechos asentados", añadió.

    Consideró la institucionalidad del país como "una ventaja competitiva poderosa" que contribuye en el crecimiento, el bienestar social y en la captación de más inversiones de origen externo.

    Valoran el rol del Banco Central

    Ygnacio Pascual Camacho resaltó el papel del BCRD como "afianzador legítimo del sistema financiero de la República Dominicana, repuntando en la región por su carácter innovador, a la vez que prudente, lo que conforma un pilar que, junto al marco jurídico electoral, es motivo de atención tanto para inversores como para instituciones internacionales".

    Durante el encuentro, llevado a cabo en el despacho del gobernador, este recibió la Memoria de Gestión del TSE 2021-2025 por parte del presidente de ese organismo. En tanto, Valdez Albizu entregó a Camacho una Pinacoteca del Banco Central, un documento que integra el conjunto de obras artísticas que se encuentran en Banco Central.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.