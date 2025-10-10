Electricidad y educación, los dos principales retos de cara a la Meta RD 2036

De izquierda a derecha: Joel Santos, Francesca Rainieri, René Grullón y María Waleska Álvarez durante el evento de la Amchamdr, en el que Grullón refirió sobre los temas fundamentales para cumplir la Meta RD 2036. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

El Gobierno dominicano ha propuesto una hoja de ruta para duplicar, con el apoyo del sector privado, el crecimiento de la economía en los próximos once años. Como empresario y conocedor de larga data del sector financiero, el presidente ejecutivo del Grupo Popular, René Grullón, confía en que se puede alcanzar este objetivo atendiendo dos temas que, a su juicio, son prioritarios: la electricidad y la educación.

Al disertar como orador principal para la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Grullón consideró que abordar los desafíos del sistema eléctrico en el corto plazo -atendiendo los retos persistentes en la distribución de energía- contribuiría a mejorar la competitividad de cara a la Meta RD 2036.

"En mi opinión, pienso que no hay una prioridad más urgente. Actuar ahora es indispensable para la competitividad y la estabilidad en este país", enfatizó.

Asimismo, expuso que tomar acciones urgentes que eleven la calidad educativa en el largo plazo es fundamental para asegurar movilidad social y productividad.

"Ningún país crece más allá del talento que forma, ni ninguna sociedad se sostiene más allá del ciudadano que educa. Esa es una de las grandes causas nacionales que deben unirnos a todos", agregó frente a los principales actores del sector empresarial y funcionarios.

Otros ejes

Cuidar el medioambiente -y sus recursos naturales como elementos que inciden directamente en la economía, los negocios y el bienestar de las personas- fomentar la ética y la confianza a través de reglas claras, promover la cultura de innovación y del emprendimiento y creer en las capacidades del país para desarrollarse son, para Grullón, ejes igual de importantes para cumplir con esos objetivos trazados.

"Tenemos que ser valientes, y enfrentar el reto de tomar decisiones difíciles. Medidas que no pueden seguir esperando y que, en el mediano plazo, serán indispensables para garantizar un crecimiento económico pleno y sostenible. Y esas decisiones deben tomarse sobre la base del diálogo y del consenso", remarcó el ejecutivo.

Comercio con EE. UU.

Grullón también valoró los lazos comerciales y culturales con los Estados Unidos como el principal socio económico de una nación que se mantiene siendo "confiable, estable y comprometida" con valores compartidos de democracia y estado de derecho en el Caribe.

Reconoció que el país se encuentra en un punto de inflexión en el que la velocidad "es la nueva moneda de los negocios" y en el que las generaciones más jóvenes exigen sostenibilidad, inclusión, transparencia y nuevas maneras de organizar el trabajo, impulsado por el desarrollo tecnológico.

Designación embajadora de EE. UU. Durante su discurso de bienvenida, la presidenta de la Amchamdr, Francesca Rainieri, saludó que el país cuente con Leah Francis Campos como la nueva embajadora de los Estados Unidos, con quien el sector empresarial dominicano espera trabajar en conjunto para seguir fortaleciendo los lazos bilaterales. De igual forma, reconoció la delegación público-privada que participó en la Semana Dominicana en Estados Unidos, que sirvió como plataforma para promover la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 2 al 5 de diciembre en Punta Cana.