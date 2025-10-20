Junta Monetaria aprueba modificación integral del Reglamento de Sistemas de Pago

Sede el Banco Central de la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Junta Monetaria aprobó la versión definitiva de la modificación integral del Reglamento de Sistemas de Pago, mediante la Segunda Resolución del 28 de agosto de 2025, autorizando su publicación oficial.

El nuevo reglamento establece el marco jurídico y los procedimientos aplicables al Sistema de Pago y Liquidación de Valores de la República Dominicana (Sipard), con el objetivo de fortalecer la eficiencia, inmediatez y seguridad de las operaciones de pago en el país.

"Esta normativa tiene por objeto establecer el régimen jurídico y los procedimientos aplicables al Sistema de Pago y Liquidación de Valores de la República Dominicana (Sipard), procurando la inmediatez y el buen fin del pago", indica el comunicado.

Principales cambios

Entre los principales cambios introducidos se destacan:

Actualización de los requisitos para operar como proveedor de servicios de pago.

Regulación de la adquirencia transfronteriza por parte de proveedores locales.

Inclusión de requerimientos de registro en el Banco Central para proveedores de billeteras digitales y servicios de iniciación de pago.

Sustitución del término "agregador de pago" por "empresa de subadquirencia".

Incorporación de normativas sobre ambientes de prueba (sandbox) para servicios de pago.

Establecimiento de los requerimientos para el nuevo sistema de pagos instantáneos del Banco Central.

Además, la normativa refuerza las funciones de vigilancia y supervisión del Sipard por parte del Banco Central, en cumplimiento con la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y sus modificaciones.

Esta actualización normativa busca consolidar un ecosistema de pagos más seguro, interoperable y eficiente, alineado con estándares internacionales y orientado a garantizar la protección de los usuarios.

"El referido Reglamento fortalece el rol de vigilancia y supervisión del Sistema de Pago y Liquidación de Valores de la República Dominicana (Sipard) por parte del Banco Central, conforme lo establecido en la Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002 y sus modificaciones", destaca el comunicado.

Además, El BCRD apuntó que responde al interés de promover y consolidar un ecosistema de pago interoperable, seguro y eficiente, procurando concomitantemente la seguridad, la certeza jurídica y la protección al usuario de sus servicios, cónsono con los estándares internacionales y las mejores prácticas sobre la materia.