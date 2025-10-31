El dólar aumenta su cotización frente al peso dominicano

El peso registró una depreciación de un 6.39 % frente al dólar en el último año. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La tasa del dólar se desplazó hacia arriba en los últimos días y este jueves la moneda estadounidense se comercializaba para la venta a 64.50 pesos por uno en las principales entidades de intermediación financiera del país.

En los últimos 15 días, el dólar aumentó su cotización frente al peso dominicano, al pasar de 63.70 pesos por uno a 64.49, de acuerdo a datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). En el último año, el peso registró una depreciación de un 6.39 % frente a la divisa, incrementándose poco más de cuatro pesos durante ese período.

Los registros del BCRD indican que la moneda extranjera pasó de venderse de 60.21 pesos a 64.33 en los últimos 12 meses, representando un incremento de 4.12 pesos en ese lapso.

En un sondeo realizado por Diario Libre en las páginas web de las principales entidades financieras del país: bancos Popular y el BHD, las asociaciones de ahorros y préstamos Popular, La Nacional y Cibao y el Banco de Ahorro y Crédito Motor Crédito, la divisa se ofertaba a 64.50 pesos por uno.

En el caso del Banco de Reservas, el dólar estadounidense se vendía a 64.40 pesos, según se visualizaba en su portal.

Alza prevista

El aumento de la tasa de cambio fue previsto por las autoridades monetarias y fiscales del país, quienes establecieron que "los pronósticos de depreciación se corrigen al alza y se prevé que el tipo de cambio promedio anual de las entidades de intermediación financiera se ubique en RD$62.05 por dólar en 2025".

Para el 2026, el Gobierno dominicano proyectó que la tasa de cambio promedio de la moneda extranjera se ubique en los 65.50 pesos por dólar, de acuerdo con el informe de Panorama Macroeconómico 2025-2029, revisado el pasado 26 de agosto.