Gobierno resalta RD se convierte en el epicentro de las inversiones en América Latina

El presidente Luis Abinader en LA Semanal. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la República Dominicana fortalece su posición entre los países de América Latina que atraen mayor inversión extranjera directa (IED).

Durante LA Semanal con la Prensa, resaltó que, en cuanto a la IED, de acuerdo con el World Investment Report, cayó un 11 % a nivel global en 2024. Sin embargo, el Caribe creció un 21 %, impulsado principalmente por el aumento de inversiones en el país.

"República Dominicana tiene la proyección de los últimos años y proyectado también para 2026, un crecimiento económico de un 4.5 %, y eso refleja también la inversión extranjera que hemos tenido este año y que continuarán el próximo y la confianza de los agentes económicos internacionales", dijo Abinader.

De su lado, la directora de ProDominicana, Biviana Riveiro, resaltó que, a nivel internacional, RD representa la Marca País más valiosa de Centroamérica, según el Global Soft Power Index, 2025; y es el primer destino de proyectos de IED en energía renovable y turismo en la región, de acuerdo con fDi Markets, 2024.

En el primer semestre de 2025, el país captó 2,892.8 millones de dólares en inversión extranjera, un 15.3 % más que en el mismo período de 2024. En el año completo 2024, la inversión alcanzó un récord histórico de 4,523 millones de dólares, con una proyección de 4,860 millones de dólares para 2025. En el período 2019-2024, la IED creció un 49.7 %.

Los principales países inversionistas, en millones de dólares, fueron Estados Unidos (1,1161.9), España (1,126), Brasil (229.2), Canadá (207.4) y Panamá (192.2). Los sectores más dinámicos fueron turismo (28.4 %) y energía (25.2 %), reflejando el creciente interés en energías renovables.

Comercio e inversión

Los acuerdos comerciales clave del país son: el DR-Cafta (con Estados Unidos y Centroamérica), el Caricom, con la comunidad del Caribe, el Cariforum–Unión Europea y Cariforum-Reino Unido, y el acuerdo de alcance parcial con Panamá. Además goza de un acceso preferencial a mercados como Australia, Japón, Rusia y Suiza.

También se firmaron acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con Argentina, Catar, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá y Suiza. Esto facilitó el crecimiento de exportaciones dominicanas en un 28 % desde 2019, alcanzando un récord histórico de 12,925 millones de dólars en 2024, y con acceso preferencial a más de 1,200 millones de consumidores, se resaltó en LA Semanal con la Prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/96a594d0-a589-4541-93ee-79de5e6d2f2f-e8f1db4d.jpg Biviana Riveiro, directora de ProDominicana, presenta habla en LA Semanal. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Conectividad

República Dominicana cuenta con ocho aeropuertos internacionales, 17 terminales de cruceros y puertos de carga, más de 135,000 vuelos comerciales, más de 370 vuelos diarios, de 375 operadores aéreos, y 19 millones de pasajeros registrados entre entradas y salidas.

Talento humano

Hay más de 85,000 graduados en negocios y economía, más 24,000 ingenieros, 50,000 profesionales de la salud, más de 16,000 profesionales en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y 97,000 estudiantes en programas de inglés por inmersión.

Turismo y zonas francas

El turismo mantiene su posición de líder regional, con 11.2 millones de visitantes por vía aérea y marítima en 2024, 48 % más que 2019, e ingresos de 10,974 millones de dólares, cifra récord en la historia del país. También en 2024, el sector registró 399,620 empleos directos e indirectos y una tasa de ocupación hotelera de 76.4 %.

Para enero–septiembre de 2025, las llegadas sumaron 8.6 millones de visitantes, un 2.6 % más que el año anterior.

El sector de zonas francas también mantiene un crecimiento constante, con más de 90 parques y 850 empresas operando, y exportaciones por 8,607 millones de dólares en 2024, un 6.9 % más que en 2023. En total, genera 198,600 empleos directos y ha captado US$417 millones en IED.

Impacto económico

Las empresas de capital extranjero representan cerca del 70 % de las exportaciones nacionales con 8,914 millones de dólares, contribuyen con 3,850 millones de dólares en impuestos (28 % de la recaudación total) y generan más de 210,000 empleos formales, equivalentes al 9 % del total de trabajadores formales del país. El stock acumulado de IED al cierre de 2024 se estimó en 60,870 millones de dólares.

Plan de Atracción y Expansión de la IED 2025–2036 El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, resaltó que el Plan de Atracción y Expansión de la IED 2025-2036 promueve sectores innovadores como semiconductores, inteligencia artificial, industria aeronáutica y aeroespacial, automotriz, electrónica, centros logísticos y de distribución y ciencias de la vida, además de sectores tradicionales como agroindustria, energías renovables, gestión de residuos sólidos, minería, turismo, industria cinematográfica e inmobiliario. Este plan está alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la Agenda Digital 2030 y la Política Nacional de Innovación.