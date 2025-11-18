Banco Central emite nuevos billetes de RD$500.00 del año 2024

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que desde este lunes circulan los billetes de 500 pesos, año 2024.

Los billetes, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en abril de 2024, contienen las mismas características de seguridad que los que circulan actualmente, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

Entre las caracterías del dinero se incluyen: la imagen del patricio Juan Pablo Duarte, que se hace visible al exponer el billete al trasluz, acompañado a la derecha del valor de la denominación "500" de forma vertical, y una marca para las personas ciegas, que contiene una figura geométrica en alto relieve, ubicada en el borde del extremo izquierdo superior.

Además, un i sotipo con la identidad visual del BCRD, acompañado del valor de la denominación en caracteres numéricos, los cuales cambian de color verde a dorado, impreso con tinta magnética variable que presenta un efecto de gotas y da la sensación de arena ondulante.

Disposición de Ley

Los papeles se emiten en virtud de las disposiciones contenidas en los Artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República Dominicana y del artículo 25, literales a) y c) de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, según explicó el BCRD mediante nota de prensa.

La institución monetaria exhortó a la ciudadanía a que, ante cualquier duda con estos u otros billetes o monedas, consulte las informaciones disponibles en su página web.