Economía dominicana generaría este año alrededor de US$46,000 millones

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, comunicó que, a pesar del desafiante entorno internacional, se proyecta que la economía nacional generaría este año alrededor de 46,000 millones de dólares, provenientes principalmente de exportaciones por 14,900 millones, ingresos por turismo por 11,200 millones y remesas por más de 11,700 millones de dólares.

Adicionalmente, la inversión extranjera directa superaría por cuarto año consecutivo los 4 mil millones de dólares, alcanzando en 2025 más de 4,800 millones, cubriendo con holgura el déficit estimado de cuenta corriente de 2.5 % del producto interno bruto (PIB).

Este desempeño favorable ha contribuido a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio y a que las reservas internacionales alcancen los 14,500 millones de dólares, equivalentes a un 11 % del PIB y a más de cinco meses de importaciones, niveles que superan las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), según una nota del BCRD.

Valdez Albizu puntualizó que, la dinámica de la economía dominicana, se ha visto condicionada por un panorama internacional convulso, caracterizada por elevados niveles de incertidumbre y condiciones financieras más restrictivas de lo previsto, mientras la inflación se ha mantenido dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % por 30 meses consecutivos y se ha implementado un programa de provisión de liquidez con el objetivo de contribuir a la canalización de financiamiento a los sectores productivos.

Pese al exigente contexto global, el funcionario prevé que la actividad económica experimente una recuperación gradual, sustentada en condiciones monetarias más favorables y en un mayor impulso de la política fiscal, reflejado en el incremento de la inversión pública.

En ese sentido, se proyecta que el crecimiento económico cerraría el presente año en torno a 2.5 % y retomaría un ritmo cercano al potencial en el 2026, con una expansión entre 4.0 % y 5.0 % en 2026.

El gobernador se expresó en estos términos durante la versión 305 de la Reunión del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), celebrada en Punta Cana, y que contó con la participación de los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de la región centroamericana, así como funcionarios del FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana y el Banco de Pagos Internacionales.

Valdez Albizu presidió el evento junto a Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del CMCA.

El titular del BCRD destacó el papel fundamental que desempeñan estos encuentros, reafirmando el compromiso de continuar implementando medidas concretas para impulsar la estabilidad macroeconómica y contribuir al bienestar de Centroamérica y República Dominicana.

Reclasificación cambiaria

Además, el gobernador ponderó que el FMI ha reconocido importantes avances en materia cambiaria que han conducido al organismo internacional a clasificar el régimen cambiario de dominicano como flotación.

Esta reclasificación repercute positivamente en el cálculo de la métrica de adecuación de reservas internacionales (ARA, por sus siglas en inglés) para el país que utiliza dicho organismo multilateral.

La agenda de trabajo del evento incluyó exposiciones de los gobernadores y presidentes de los bancos centrales centroamericanos sobre la evolución de la actividad económica, las condiciones financieras y las proyecciones económicas para el año 2026, enfatizando sobre la importancia de reducir las presiones inflacionarias y mantener la senda de crecimiento en la región.