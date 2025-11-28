El PIB de Canadá crece más de lo esperado en el tercer trimestre

La actividad económica canadiense creció por encima de las expectativas en el tercer trimestre, un 2.6 % interanual, gracias a un ligero aumento de las exportaciones y la mayor caída de las importaciones desde 2022.

La guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump ha frenado el crecimiento de su vecino del norte y ha oscurecido sus perspectivas comerciales.

El producto interno bruto (PIB) canadiense se contrajo 1.8 % interanual en el segundo trimestre de 2025 y el Banco de Canadá esperaba un crecimiento de apenas 0.5 % para el tercer trimestre.

Supera expectativas

Katherine Judge, economista del CIBC, señaló que el crecimiento del 2.6 % anunciado por Statistics Canada "supera con creces las expectativas", aunque "la composición del crecimiento no fue ideal".

Judge destacó que la disminución del 8.6 % en las importaciones fue el principal impulsor del crecimiento, mientras que las exportaciones aumentaron solo ligeramente (+0.7 %).

Statistics Canada también indicó que el aumento de la inversión de capital fue impulsado por el gasto público, mientras que la inversión empresarial se mantuvo estable.

Respecto a las inversiones del gobierno, los datos revelan un aumento del 82 % del gasto militar.

Desde que asumió el cargo en marzo, el primer ministro Mark Carney ha impulsado la modernización del anticuado equipo militar de Canadá.

Sostiene que el país necesita invertir grandes sumas para cumplir con los objetivos de gasto establecidos por la alianza militar OTAN y para defender la soberanía del país en una época de crecientes amenazas.