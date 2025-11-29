Economía dominicana solo creció un 0.2 % en octubre por tormenta Melissa

Para el 2026 se espera que la actividad económica crezca entre un 4.0 % y un 4.5 %. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La economía dominicana registró en octubre su período mensual de crecimiento más bajo en lo que va de 2025, con apenas un 0.2 %, acumulando una expansión de un 2 % entre enero y el décimo mes de este año.

De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana, el crecimiento del indicador mensual de actividad económica (IMAE) estuvo afectado durante el mes pasado por el impacto adverso de la tormenta Melissa sobre las operaciones productivas y comerciales.

Octubre se suma a febrero como los períodos de menor expansión del IMAE en 2025, alcanzando en este último mes un 0.7 %, según los registros del BCRD.

La institución monetaria y financiera adelantó que la coordinación de las políticas monetaria y fiscal contribuiría a la recuperación de la economía dominicana, que cerraría el presente año con un crecimiento en torno a 2.0 - 2.5 %.

"Para 2026, la actividad económica retomaría gradualmente su ritmo de crecimiento hacia el potencial, con una expansión proyectada entre 4.0 % y 4.5 %", afirmó el BCRD mediante un comunicado de prensa.

Panorama convulso

Recientemente el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, explicó que la dinámica de la economía dominicana se ha visto condicionada este año por un panorama internacional convulso, caracterizada por elevados niveles de incertidumbre y condiciones financieras más restrictivas de lo previsto.

Pese al exigente contexto global, el funcionario prevé que la actividad económica experimente una recuperación gradual, sustentada en condiciones monetarias más favorables y en un mayor impulso de la política fiscal, reflejado en el incremento de la inversión pública.

