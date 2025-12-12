Banco Central afirma declaraciones de Acoprovi carecen de fundamento y sustento estadístico

El Banco Central resaltó que se destinaron 22,522 millones de pesos para la construcción y compra de inmuebles. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) afirmó este jueves que las declaraciones de la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) sobre la especialización de recursos a ese sector en las medidas de liberación de encaje legal aprobadas por la institución en junio de 2025 carecen de fundamento y sustento estadístico.

A través de una nota aclaratoria, el BCRD aseguró que las medidas de liquidez aprobadas por la Junta Monetaria en el sexto mes de este año resultaron en la canalización de 22,522 millones de pesos para actividades asociadas a la construcción y compra de inmuebles, representando cerca del 36 % de los 62 mil millones de pesos liberados.

En el documento, la institución monetaria aclaró que solo en préstamos para la adquisición de viviendas las entidades bancarias otorgaron 8,575 millones de pesos con recursos del encaje legal, de los cuales 5,278 millones de pesos se utilizaron para la compra de unidades de bajo costo e interés social y 3,297 millones a otros tipos de residencias.

Además, agregó que se destinaron 13,947 millones de pesos para las actividades de construcción, comprendiendo la compra de terrenos, maquinarias, equipos e insumos, utilizados tanto para las etapas de levantamiento como de terminación de nuevos proyectos residenciales y comerciales.

"Como se ha observado, con la adopción de las medidas de liquidez en junio de 2025 el sector de la construcción y de adquisición de viviendas ha percibido un mayor flujo de financiamiento que se ha reflejado en las estadísticas agregadas del crédito en moneda nacional para estos renglones económicos, remitidas por las entidades de intermediación financiera", destacó.

Crecimiento del crédito

El BCRD sostuvo que el ritmo de crecimiento del crédito en estos renglones económicos muestra tasas de expansión superiores al resto del sector privado en moneda nacional, indicando una dinámica favorecedora del sector de las viviendas en comparación con el resto de los sectores.

Resaltó que durante el período noviembre 2024-2025, la tasa de expansión del crédito para la construcción fue de 25.5 %, mientras que para la adquisición de viviendas resultó en 11.4 %. En ambos casos, las tasas de crecimiento son superiores al ritmo de crecimiento de los préstamos privados en moneda nacional, que al cierre de noviembre crecieron en torno al 8 % interanual.

"Por lo antes expuesto, entendemos que carecen de fundamento y sustento estadístico las interpretaciones elaboradas a partir de las declaraciones de la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Annerys Meléndez), sobre la inexistencia de financiamiento a dicho sector como parte de las medidas de encaje legal aprobadas en junio de 2025", precisó el banco.