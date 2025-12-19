A días de finalizar el año, el Gobierno solo ha ejecutado el 80 % del gasto de capital

Hasta el 12 de diciembre, el Gobierno gastó 61,215. 8 millones de pesos en construcciones en procesos. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Cuando faltan 19 días para finalizar el año, el Gobierno se está quedando corto en la ejecución del gasto de capital, a pesar de que a mediados de agosto pasado presentó un proyecto de modificación al Presupuesto General del Estado para 2025, que incluía, entre otras cosas, un incremento en esa partida de poco más de 35,548 millones de pesos.

Sin embargo, al pasado 12 de diciembre, el más reciente corte estadístico, el Gobierno tenía por ejecutar 42,944.2 millones de pesos en el gasto de capital, debido a que, de los 216,275 millones presupuestados para ese propósito, solo había gastado 173,330.8 millones de pesos, equivalente al 80.1 %.

Los números oficiales reflejan que el Gobierno deberá ejecutar cada día, en promedio, 2,260.2 millones de pesos en la partida de inversión para devengar el monto disponible, una cifra que parecería difícil de lograr, pues el monto gastado entre enero y noviembre ascendió a 518.9 millones de pesos diarios.

Los datos están contenidos en el reporte semanal de ejecución presupuestaria, correspondiente al período 1 de enero al 12 de diciembre, que elabora la Dirección General de Presupuesto (Digepres), el cual recoge que la ejecución de los gastos corrientes marcha a un ritmo más acelerado que el de capital, con el 92.2 % del monto devengado.

Con el proyecto de modificación presupuestaria, sometido en agosto al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, el Gobierno buscaba aplicar una política fiscal contracíclica para proteger el dinamismo de la economía mediante un incremento en el gasto de capital, priorizando la inversión pública.

Los recursos adicionales solicitados se destinarían principalmente a proyectos de inversión a cargo de los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones y el de la Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, el Servicio Nacional de Salud, entre otras instituciones y los gobiernos locales.

Construcciones en procesos

Faltando dos semanas y media para finalizar el 2025, el Gobierno había gastado 61,215.8 millones de pesos para las construcciones en procesos, de los 75,469.4 millones disponibles para esos fines, quedando pendientes de ejecutar 14,253.6 millones de pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/tabla-d6d10f73.png

En tanto, para las transferencias de capital el presupuesto se incrementó a 76,652.1 millones de pesos, de los cuales se habían devengado hasta el 12 de diciembre 68,781.9 millones, quedando pendientes de ejecutar 7,870.2 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la Digepres.

Para activos fijos, las autoridades destinaron en el citado período 40,892 millones de pesos de los 60,492.5 millones de pesos presupuestados para ese fin, resultando pendientes de su ejecución 19,600.5 millones.

Gasto en noviembre

Solo en noviembre, el Gobierno dominicano ejecutó 18,885.4 millones de pesos en gasto de capital, de los cuales los activos fijos alcanzaron 7,436.3 millones, las transferencias de capital 5,974.5 millones y las construcciones en proceso 5,225.7 millones de pesos.

Del gasto en activos fijos, la mayor parte se destinó a viviendas, edificios y estructuras, con 5,558.3 millones de pesos; maquinaria y equipos, por 1,679.6 millones; equipos de defensa y seguridad, por 130.5 millones, entre otras.

Además, se otorgaron asignaciones de 230.7 millones para activos no producidos y 18.3 millones de pesos para objetos de valor, según establece el informe mensual de ejecución presupuestaria que elabora la Digepres.