La economía dominicana acumuló un crecimiento del 2.1 % a noviembre de este año

El Banco Central proyecta que el país cierre con un crecimiento de un 2.2 % este año. ( ARCHIVO DL )

La economía dominicana acumuló un crecimiento del 2.1 % entre enero y noviembre de este 2025, una expansión que estuvo impulsada principalmente por los sectores agropecuaria y minería, así como por los servicios de intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes, entre otros.

El resultado es producto de una mejoría en el indicador mensual de actividad económica (IMAE) en noviembre, que registró un incremento interanual de un 3.2 %, de acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En una nota de prensa, el BCRD destacó hoy la aceleración de la inversión pública en meses recientes, consistente con el presupuesto reformulado del Estado para 2025, lo que permitiría una recuperación económica.

De esta forma, se espera que la coordinación de las políticas monetaria y fiscal contribuya a recuperar de forma gradual la economía dominicana, con una expansión proyectada en torno al 2.2 % para el 2025 y entre 4.0 y 4.5 % para el próximo año, establece el documento.

Bajo crecimiento

Con el crecimiento del mes pasado, la economía nacional se sobrepone al alza de solo un 0.2 % que registró en octubre de este año, acumulando a este último período una expansión interanual del 2 %.

La economía nacional enfrentó inconvenientes para crecer en los primeros 11 meses de 2025, alcanzando el IMAE su nivel más alto en marzo pasado, cuando registró un crecimiento interanual del 5.4 %, seguido de noviembre y mayo. En este último se expandió un 3.1 %, de acuerdo con los registros estadísticos del banco.