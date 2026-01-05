La ABA proyecta condiciones macroeconómicas favorables en 2026

Vista aérea de la ciudad de Santo Domingo y parte del litoral caribeño. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) manifestó una visión optimista sobre la evolución reciente de la economía del país y las perspectivas para el 2026, al ponderar la solidez de los fundamentos macroeconómicos, la capacidad de respuesta de la política monetaria y el papel activo del sector bancario en el impulso a la actividad productiva.

La ABA indicó que, en medio de un entorno internacional complejo, se ha observado una mejora gradual de las condiciones financieras globales, impulsada por el inicio y la continuidad del proceso de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que ha contribuido a reducir presiones externas sobre las economías emergentes.

Valoró que, en el plano local, este entorno externo más favorable, combinado con unas expectativas inflacionarias consistentemente dentro del rango meta, otorgó al Banco Central dominicano el espacio necesario para transitar hacia una postura más flexible, lo que se reflejó en recortes a la tasa de política monetaria, acompañados de un programa de facilidades de liquidez por 81 mil millones de pesos.

La ABA señaló que estas medidas han tenido un impacto directo en la dinámica del crédito privado en moneda nacional, cuyo crecimiento anual se aceleró de 6.8 % en marzo a 7.7 % en noviembre, con una proyección de expansión entre un 9 % y 11 % para el cierre de 2025.

Puntualizó que esta recuperación estuvo impulsada principalmente por el crédito comercial a empresas y el financiamiento destinado a la adquisición y remodelación de viviendas, sectores clave para la generación de empleo y el crecimiento económico.

El gremio explicó que la evolución favorable del crédito, junto con el aumento de la inversión pública anunciado por el Ministerio de Hacienda, motivó una revisión al alza de las proyecciones de crecimiento para 2026.

En este sentido, tanto el Banco Central como organismos internacionales y agentes de mercado estiman que la economía podría retomar tasas de crecimiento en el rango de 4.0 % a 4.5 % en este año.

Indicadores saludables

De igual forma, subrayó que la adecuada administración del riesgo ha permitido que el sector bancario exhiba indicadores saludables de liquidez, calidad de activos, solvencia patrimonial y rentabilidad, posicionándose entre los sistemas financieros más consolidados de América Latina.

Finalmente, la asociación reafirmó el compromiso de la banca múltiple de continuar acompañando el desarrollo económico del país, canalizando financiamiento hacia los sectores productivos y los hogares, y contribuyendo a la construcción de un entorno de confianza, estabilidad y crecimiento sostenible.