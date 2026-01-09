Remesas alcanzaron 11,866.3 millones de dólares en 2025

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que durante el año pasado se recibieron 11,866.3 millones de dólares en remesas, lo que representa un aumento de 1,110.3 millones (10.3 %) en comparación con el 2024.

El BCRD comunicó que en diciembre se recibieron 1,098.4 millones de dólares por ese concepto, un incremento de 94.9 millones (9.5 %) respecto a igual mes del año anterior y un incremento de 208.9 millones de dólares (23.5 %) con respecto a noviembre de 2025.

La institución explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80 % de los flujos formales de diciembre, equivalente a 751.9 millones de dólares.

Resaltó también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en diciembre, como España, por un valor de 65.1 millones de dólares, un 6.9 % del total, siendo esta la segunda nación en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere.

Haití contribuyó con 1.8 % del total de flujos recibidos, mientras que Suiza e Italia aportaron el 1.5 % y 1.4 % respectivamente. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el banco señaló que el Distrito Nacional recibió una proporción del 45.8 % durante diciembre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.9 % y 7.5 %, respectivamente, lo que indica que aproximadamente dos terceras partes de las remesas (64.2 %) se reciben en las zonas metropolitanas del país.

Para este año, se pronostica que las remesas superen los 12,200 millones de dólares, con un crecimiento de alrededor de 3.5 % con respecto a 2025, tomando en cuenta la entrada en vigor del impuesto del 1 % de las remesas desde Estados Unidos, efectivo a partir de este mes de enero.

No obstante, el BCRD espera que este impuesto a las remesas tenga un impacto limitado sobre los flujos recibidos en República Dominicana ya que aplica a envíos en efectivo, y quedan exentos los envíos desde cuentas bancarias y plataformas digitales.

En ese sentido, los dominicanos en Estados Unidos tienen estatus migratorio mayormente legal, lo que les permite tener mayor acceso a la bancarización que otros migrantes, más alternativas distintas al efectivo, y mayor transparencia en las transacciones.

Flujo de divisas

Este resultado de las remesas, junto con las estimaciones de las demás variables del sector externo, con exportaciones por encima de los 14,900 millones de dólares, aportes del turismo próximo a los 11,200 millones, otras exportaciones de servicios que superarían los 3,500 millones y una inversión extranjera directa superior a los 4,800 millones, permiten anticipar un escenario optimista sobre la captación de divisas, con un flujo total hacia la economía dominicana que rebasaría los 46,800 millones de dólares al cierre de 2025, estimó el BCRD.