República Dominicana crecerá 4.5 % en 2026 si atrae mayor inversión y exportaciones

Vista de los edificios en el Polígono Central del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La República Dominicana podrá expandir el crecimiento de su economía hasta un 4.5 % promedio en el 2026 y mantener este mismo ritmo para el 2027, beneficiada por reformas orientadas a la atracción de inversión extranjera y de avances en la diversificación de sus exportaciones, afirma el Banco Mundial en su Informe de Perspectivas Económicas Globales, publicado ayer martes.

El ritmo de expansión esperada para la economía dominicana al cierre del 2026 sería superior al crecimiento exhibido por el resto de países del Caribe, (entre un 2.9 % y un 3.7 %), gracias a la dinamización de la actividad turística y los servicios conexos.

Sin embargo, si se suma a Guyana -que está viviendo el auge de su industria petrolera-, el crecimiento de la región podría ser de hasta un 5.2 %.

De igual forma, el país superaría las perspectivas de América Latina, de la que se espera una ligera subida de 2.3 %, en un contexto en el que la incertidumbre y las tensiones comerciales siguen elevadas, y frente a una demanda interna que permanece "en niveles bajos" en algunos países de la región.

Mirada optimista a 2025

La entidad mantuvo la estimación de que la República Dominicana podría haber culminado el 2025 con un crecimiento de su producto interno bruto (PIB) de 2.5 %.

Esto es tres décimas por encima de la última proyección del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que espera una expansión del 2.2 %, según su comunicado de política monetaria de diciembre pasado.

De este modo, el Banco Mundial mantuvo una mirada optimista para el país en el año que recién culminó, esperando que refleje un crecimiento superior al proyectado en la región de América Latina y el Caribe, de un 2.2 % en 2025, según sus perspectivas.

Mejoría para Haití

El organismo multilateral destacó que el vecino país Haíti podría ver un crecimiento de 2.0 % en este 2026 y hasta de 2.5 % en el 2027, lo que representaría una mejoría importante para una economía que ha vivido siete años consecutivos de contracción en los que se incluye el año pasado, que cerraría en -2.0 %.

Este alivio económico estaría condicionado en los "modestos avances" que presenta el país en términos de estabilidad y seguridad.