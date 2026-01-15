Exportaciones de República Dominicana crecen 13.4 % impulsadas por precios del oro

Contenedores en DP World Caucedo, una de las terminales desde las cuales salen la mayor cantidad de productos exportados hacia otros países. ( FUENTE EXTERNA )

En el 2025, las exportaciones dominicanas totalizaron los 14,645.2 millones de dólares, 1,731.2 millones más que los 12,914 millones generados en el 2024, para un aumento de 13.4 %, informó ayer miércoles el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

Sin la incidencia del oro –cuya cotización en los mercados internacionales alcanzó máximos históricos no vistos desde 1979, con la onza troy superando los 4,550 dólares a finales de diciembre–, las exportaciones solo tendrían un crecimiento interanual de 6.9 %, lo cual muestra el peso de este rubro en el aparato exportador nacional.

Si bien las exportaciones mostraron alzas sostenidas en más de 1,467 líneas arancelarias, el oro en bruto encabezó las ventas. Solo el metal precioso generó divisas de 2,383.2 millones de dólares el año pasado, aportando 911.4 millones adicionales al incremento anual.

La India compró una buena parte de este activo refugio, lo que influyó en un crecimiento de hasta 135.2 % de las exportaciones dominicanas hacia ese país asiático, que también adquirió otros bienes dominicanos, para un total exportado de 926.3 millones de dólares solo hacia ese destino.

Productos exportados

Además del oro destacan las exportaciones de cacao en grano, que totalizaron 668.9 millones con un incremento de 237.2 millones; seguido del tabaco en rama, con 128.2 millones de dólares, para un aumento de 74.3 millones de dólares.

También registraron incrementos relevantes los instrumentos y aparatos de medicina (34.4 millones de dólares más), los artículos plásticos (24.7 millones más), las barras de hierro (con crecimiento adicional de 24.2 millones), el cemento Portland (19.7 millones más), los bananos (14.3 millones), los disyuntores eléctricos (14.2 millones) y el café (12 millones de dólares más que en 2024).

Destinos

Entre los destinos con mayor dinamismo además de la India, se destacan Canadá, con un aumento de 308.1 % (571.9 millones adicionales); Haití, con un crecimiento de 33.7 % (303.4 millones más).

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones crecieron en un 3.1 %. Otros mercados relevantes fueron Colombia (110 %), Cuba (47 %) y Brasil (44.9 %).

Asimismo, las exportaciones hacia la Unión Europea registraron un crecimiento de 18.6 %, destacándose como mercados de mayor dinamismo Bélgica (113.8 millones adicionales), Países Bajos (79.7 millones más) e Italia (que sumó 13.7 millones más respecto al 2024).

Adaptación y políticas

El incremento de las exportaciones ocurre bajo un contexto internacional de mayor incertidumbre por las tensiones geopolíticas y mayores restricciones al comercio lo que, para la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, es una muestra de cómo el sector productivo dominicano ha sabido adaptarse a esos escenarios para ser más competitivos, además de mostrar que las políticas públicas orientadas a la diversificación han tenido efectos positivos para el sector exportador.

"El desempeño exportador de 2025 demuestra que Dominicana no solo compite, sino que avanza con firmeza en los mercados internacionales, generando más empleo, más ingresos y más oportunidades", expresó la directora ejecutiva de ProDominicana.