El Banco Central entrega premio de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte 2025

El gobernador del Banco Central (centro) junto a los ganadores del premio. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió la premiación del Concurso Anual de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte, durante una ceremonia en la que también se pusieron en circulación tres libros catalogados como "obras medulares para la economía de la nación".

Valdez Albizu destacó los 40 años del certamen que con el paso de los años se ha acreditado como el más importante concurso de economía del país y la región.

"A través de nuestro concurso, son muchos los jóvenes economistas que han sido reconocidos, mientras han tenido el privilegio de ver publicados sus trabajos en cuidadas ediciones, a la vez que se han proyectado en el ámbito nacional e internacional, con el aval de un jurado honorable, de gran competencia profesional y probidad ética", expresó.

El primer premio fue para el trabajo titulado: Riesgos en competencia y movilidad laboral: características y determinantes de las transiciones laborales en República Dominicana, de la autoría de Amanda Carolina Lebrón y Natanael Ventura Jiménez, quienes obtuvieron 450 mil pesos.

El segundo lugar recayó en el trabajo: Reformas impositivas en un modelo de crecimiento endógeno con capital humano calibrado para República Dominicana. Su autora fue Yanna Dishmey Marte, quien ganó 375 mil pesos.

Te puede interesar El Banco Central de la República Dominicana entregó los premios de su Concurso de Economía 2024

El tercer premio se adjudicó al trabajo: Desigualdad y segmentación territorial como determinantes del impacto del crecimiento en la pobreza: evidencia desde paneles espaciales en la República Dominicana, realizado por Cornelio Polanco Acosta y Nerys Ramírez, quienes obtuvieron 300 mil pesos.

El cuarto premio fue para el trabajo titulado: Impacto del cambio climático en el crecimiento económico y la estabilidad financiera en la República Dominicana. Sus autores fueron Manuel Alberto Pérez y Ardanys González Marcano, quienes se llevaron 225 mil pesos.

Y el quinto premio recayó en el trabajo titulado: Mapeo multisectorial y predicción macroeconómica de la adopción de pagos móviles: un estudio con Graph Attention Networks y Random Forest. Su autor fue Peterson Marcellus Delgado, quien obtuvo 150 mil pesos.

Obras

Los libros puestos en circulación fueron: Nueva literatura económica dominicana 2024, que recoge los cinco trabajos premiados el año pasado, de los economistas: Marvin Cardoza Espinoza (primer premio), Yorkis Cayo Méndez (segundo lugar), Manuel Alberto Pérez (tercera posición), Marcos Noyola Rincón y Fidel Ernesto Morla (cuarto premio) y Francys Rosario Rocha (quinto lugar).

Bibliografía económica dominicana 2023-2024, que compila informaciones económicas de todo lo que se publica en el país, desde artículos periodísticos hasta tesis académicas, y que dan una idea de la actividad intelectual e investigativa acerca de la economía nacional.

¿Qué hemos aprendido de la economía dominicana? Reflexiones de los miembros del jurado en el cuadragésimo aniversario de los premios de la Biblioteca Juan Pablo Duarte, en el que participaron como coautores los economistas-jurados: Opinio Álvarez Betancourt, ex vicegobernador del Banco Central, consultor y académico; Indhira Santos, economista principal para el desarrollo humano en la región de Europa y Asia central del Banco Mundial; José Luis De Ramón, consultor económico-financiero y profesor universitario; Ramón González Hernández, subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del BCRD.

También fueron coautores de esta obra: Rolando Guzmán, consultor, académico y ex rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo; los consultores y académicos del BCRD, Osvaldo Lagares Féliz y Harold Vásquez Ruiz, este último editor de la obra, con la cual se pasa revista a las cuatro décadas de existencia del concurso y cuáles han sido las experiencias derivadas del mismo, y Huáscar Jiménez, ex funcionario del BCRD y académico, quien reside actualmente en España. Elisa Vilorio de Painter completa los miembros del jurado para el concurso.

Durante el acto de premiación el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado en la mesa de honor de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, José Taveras Lay, y el subgerente cultural, José Alcántara Almánzar.

Además, estuvieron presentes en la actividad los miembros de la Junta Monetaria: Arturo Martínez Moya y Sergia Elena Mejía, así como otros funcionarios del Banco Central, miembros del jurado y participantes del concurso junto a sus familiares.