Economía dominicana se proyecta como la de mayor crecimiento real en 2026

La expansión del PIB estimada este año para el país por Banco Mundial superaría a la de Argentina, Colombia, México y Brasil

    Expandir imagen
    Economía dominicana se proyecta como la de mayor crecimiento real en 2026
    Vista aérea del Distrito Nacional. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

     La República Dominicana encabeza el ranking de las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real en América Latina para el año 2026, con un 4.5 %, según datos del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial.

    Las estimaciones del organismo colocan al país por encima de economías como la de Panamá, que alcanzaría un 4.1 %; Argentina, con un 4 %; Paraguay, con un 3.9 % de expansión; Guatemala, con un 3.7 %, y Costa Rica, con un 3.6 %.

    • Además, superaría a Honduras, que los vaticinios indican que tendría un crecimiento de un 3.5 %, así como a El Salvador y Nicaragua, que presentan sólo un 3.0 %. Dominicana, de igual modo, estaría por encima de Colombia, cuyas proyecciones les otorgan un aumento de su PIB de un 2.6 %, Perú con 2.5 %, Chile, Uruguay, Brasil y Haití, con un 2.0 %.

    Las proyecciones del organismo indican que entre los países con menor crecimiento del PIB están México, con un 1.3 %, y Bolivia, este último con una proyección negativa de -1.1 %, el único de la región con vaticinios de una contracción económica para este 2026.

    Proyecciones del FMI

    Las predicciones del Banco Mundial son similares a las del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé un aceleramiento de la economía de un 4.5 % en el 2026, mientras estima que la inflación se mantendrá alrededor de la meta de 4±1 %.  

    Ambos organismos colocan a la República Dominicana como un referente regional en términos de crecimiento económico, al tiempo de posicionarla como un destino atractivo para los capitales internacionales.

